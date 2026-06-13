La juventud y ambición turcas tendrán su primer examen ante una veterana Australia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Julio César Rivas

Australia y Turquía abrirán este sábado en el BC Place de Vancouver su camino en el Grupo D del Mundial 2026, un duelo entre la experiencia reciente de los ‘socceroos’ australianos y la ambición de una selección turca que vuelve al torneo 24 años después de su inolvidable tercer puesto en Corea del Sur y Japón 2002.

El partido, el primero del Mundial en la ciudad canadiense de Vancouver, llega con Turquía señalada como una de las candidatas a animar un grupo que completan Estados Unidos y Paraguay.

La selección dirigida por Vincenzo Montella reúne talento joven de primer nivel, encabezado por Arda Güler, del Real Madrid, y Kenan Yildiz, de la Juventus, junto al oficio de Hakan Çalhanoglu, capitán y eje del centro del campo.

El entusiasmo de la afición turca ya se dejó sentir esta semana en Mesa, Arizona, donde el equipo preparó su debut ante una multitud que acudió a ver un entrenamiento abierto. Para muchos seguidores, el regreso al Mundial es una experiencia inédita: Turquía no disputaba una fase final desde 2002 y antes sólo había participado en 1954.

Esa mezcla de ilusión y presión es precisamente el argumento al que se agarra Australia. Milos Degenek, defensa de los ‘socceroos’, recordó antes del encuentro que Turquía llega con “mucha esperanza” y “mucha presión” por su larga ausencia mundialista, mientras que Australia tiene un grupo más habituado a este escenario.

Australia disputa su sexto Mundial consecutivo, y séptimo en total, y en Catar 2022 alcanzó los octavos de final, donde cayó ante Argentina tras competir hasta el final. Ahora, con Tony Popovic en el banquillo, el equipo pretende repetir al menos aquella ronda y apoyarse en una estructura pragmática, de carrileros largos y peligro en las jugadas a balón parado.

El veterano Mathew Ryan apunta a seguir en la portería, con Harry Souttar como referencia aérea en defensa y Jackson Irvine como uno de los líderes del vestuario. Arriba, Nestory Irankunda representa la energía de una nueva generación australiana que quiere ganar peso en el torneo.

Mathew Ryan, portero de Australia. EFE

Turquía, en cambio, parte con más recursos técnicos. Güler puede actuar entre líneas, Çalhanoglu domina el ritmo desde la base de la jugada y Yildiz ofrece desequilibrio en los últimos metros. La incógnita será si Montella consigue que ese talento conviva con la solidez necesaria ante un rival que rara vez concede partidos cómodos.

En un formato ampliado a 48 selecciones, con los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros clasificados que avanzan a la siguiente ronda, una derrota no sería definitiva. Pero en un grupo tan parejo, empezar ganando en Vancouver puede marcar la diferencia entre mirar hacia los cruces con ambición o vivir condicionado desde el primer día.

Alineaciones probables

Australia: Mathew Ryan; Milos Degenek, Harry Souttar, Cameron Burgess; Jason Geria, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Jordan Bos; Nestory Irankunda, Tete Yengi y Awer Mabil.

Seleccionador: Tony Popovic.

Turquía: Altay Bayindir; Zeki Çelik, Merih Demiral, Çaglar Söyüncü, Ferdi Kadioglu; Hakan Çalhanoglu, Kaan Ayhan; Kerem Akturkoglu, Arda Güler, Kenan Yildiz; Baris Alper Yilmaz.

Seleccionador: Vincenzo Montella.

Estadio BC Place, en Vancouver (Canadá). 11.00 p.m.