La lesión de Coco Carrasquilla es más delicada de lo esperado y Christiansen no lo llevará a la Copa Oro

Un mes después de su última aparición en cancha, Adalberto Coco Carrasquilla sigue sin recuperarse. Y lo que parecía una molestia menor se ha convertido en una ausencia sensible para Panamá. El mediocampista no estará disponible ni para los partidos de eliminatorias mundialistas de junio ni para la Copa Oro 2025, según confirmó este martes el técnico Thomas Christiansen.

Todo comenzó el pasado 4 de mayo, durante el play-in de la Liga MX entre Pumas UNAM y Monterrey. Corría el minuto 43 cuando Carrasquilla, tras un sprint, mostró signos claros de dolor. Se tomó la zona de los isquiotibiales de su pierna izquierda.

Desde entonces, no volvió a jugar. Sin embargo, Pumas nunca emitió un parte médico ni brindó información oficial sobre la lesión del panameño, lo que mantuvo en suspenso a los aficionados y al entorno de la selección.

Fue solo hasta su llegada al campamento panameño, tras una semana de vacaciones familiares, que se empezó a tener mayor claridad. Carrasquilla trabajó de forma diferenciada la semana pasada en el COS Sports Plaza, realizando trotes ligeros, sin integrarse al grupo. En la rueda de prensa de este martes en Penonomé, Christiansen reconoció que la situación es más complicada de lo que esperaban.

“Tuvimos una información algo errónea por el tiempo de recuperación. Que era menos de lo que realmente fue, y al ver ese contratiempo, pues pensamos que era lo mejor, como he dicho, prepararle bien para el mes de septiembre”, explicó el técnico. Si bien no habló de un diagnóstico preciso ni de una fecha de regreso, sí dejó claro que el jugador no será parte de la convocatoria en junio.

Carrasquilla, elegido Balón de Oro de la Copa Oro 2023 y Mejor Jugador de la Concacaf 2024, venía de firmar actuaciones brillantes como conductor de la selección y de su nuevo club.

📊 Con datos de @statiskicks "Coco" Carrasquilla ocupa el segundo lugar en toda la liga en pases filtrados ✅

Su ausencia representa un golpe importante para el equipo, pero Christiansen confía en su grupo. “Si va a cambiar nuestro estilo, pues la verdad es que no. Creo que tenemos jugadores en el mediocampo que le pueden reemplazar, pueden hacer un buen papel”, señaló.

En el horizonte de Carrasquilla también aparecen las competencias de su club. Pumas ya comenzó la pretemporada para el Torneo Apertura 2025, que arranca el 11 de julio, y se prepara para la Leagues Cup, en la que debutará el 30 de julio ante Orlando City.

Mientras tanto, la selección canalera pone su confianza en piezas como Aníbal Godoy, de gran momento en San Diego FC, y en la polivalencia de Cristian Fulo Martínez. Además, Christiansen destacó a Víctor Griffith (St. Johnstone, Escocia) y Edward Cedeño (Tarazona, España), quienes podrían dar un paso al frente ante esta oportunidad.

“Ahora con la lesión de Coco, es el momento para que estos jugadores jóvenes aprovechen... en cuanto a entrega, no tengo ninguna queja”, concluyó el técnico.