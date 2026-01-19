La LFF amplía a 10 equipos el Torneo Clausura 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El torneo arrancará el 21 de enero con FC Chorrillo vs. Inter Panamá CF y contará con dos nuevos clubes en competencia.

La Liga de Fútbol Femenino (LFF) se prepara para el inicio del Torneo Clausura 2026, cuyo lanzamiento oficial se realizó este lunes en conferencia de prensa, donde se dieron a conocer los principales detalles administrativos y deportivos de la nueva temporada.

El certamen arrancará este miércoles 21 de enero con el partido inaugural entre las actuales campeonas, FC Chorrillo, e Inter Panamá CF, duelo que se disputará en el Eagles Stadium, ubicado en Costa Sur, desde las 8:00 p.m.

Durante la presentación, estuvieron en la mesa principal Matthew De Roche, director del Departamento de Desarrollo de la Federación Panameña de Fútbol, y Josell Domínguez, comisionada de la LFF, quienes explicaron el formato del torneo, el sistema de competencia y las principales novedades que tendrá esta edición.

Uno de los anuncios más relevantes fue la incorporación de dos nuevos equipos al campeonato, ampliando a 10 clubes la participación en el Torneo Clausura 2026. FC Panamá Norte hará su debut en la Conferencia Este, mientras que EFRE, representante de la región de Chiriquí Occidente, se suma a la Conferencia Oeste.

La Conferencia Este estará conformada por FC Chorrillo, UMECIT FC, Inter Panamá CF, Santa Fe Fútbol Club y FC Panamá Norte; mientras que la Conferencia Oeste estará integrada por SD Atlético Nacional, Tevi Coclé FC, Deportivo Chiriquí FC, Rayadas de Chiriquí y EFRE.

El calendario contempla una fase regular de 14 jornadas, con una combinación de partidos entre equipos de la misma conferencia y enfrentamientos interconferencias.

Josell Domínguez, comisionada de la LFF, y Matthew De Roche, director del departamento de Desarrollo de la Federación. Foto: Isaac Ortega

La tabla de posiciones será general, determinando así los clasificados a la siguiente fase. En la etapa de playoffs, se disputarán partidos únicos entre los equipos ubicados en las posiciones 3 vs. 6 y 4 vs. 5. Posteriormente, los dos primeros lugares de la tabla general avanzarán de manera directa a las semifinales, que se jugarán en series de ida y vuelta ante los ganadores del playoff.

La gran final del Torneo Clausura 2026 está programada para el 10 de mayo, donde se definirá al nuevo campeón del fútbol femenino panameño.

Chorrillo es el actual campeón del Torneo Clausura 2025. Foto: Cortesía/@lffpanama

Además, el reglamento establece que el campeón del Clausura 2025 y el campeón del Clausura 2026, si son equipos distintos, disputarán una Súper Final para definir al representante de Panamá en la Concacaf Champions W, mientras que el subcampeón accederá al Torneo UNCAF Femenino de Clubes. En caso de que un mismo club gane ambos torneos, representará al país en ambas competiciones internacionales.