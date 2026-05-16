La Liga Nacional de Futsal regresa y con un torneo de 4 meses

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La LNF romperá fuego este domingo en la nueva cancha en el Centro de Alto Rendimiento de Juan Díaz

La Liga Nacional de Futsal inicia una nueva temporada marcada por el crecimiento de la disciplina

El futsal panameño vuelve oficialmente a escena este domingo con el arranque de una nueva edición de la Liga Nacional de Futsal, torneo que sigue consolidando su crecimiento competitivo y organizativo en el país.

La temporada pasada dejó imágenes memorables, especialmente aquella final disputada en octubre en la Arena Roberto Durán, donde Río Abajo Futsal derrotó a Villa 9 para quedarse con el título nacional en una noche que confirmó el auge que vive actualmente esta disciplina.

Ahora, la nueva campaña llega acompañada de importantes avances estructurales, entre ellos la utilización de una cancha reglamentaria 40x20, un paso considerado fundamental para el desarrollo del futsal panameño. El escenario fue estrenado recientemente durante los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

Alex del Rosario, seleccionador nacional y coordinador de la Liga Nacional de Futsal, destacó que el crecimiento de la disciplina ya se refleja tanto en la cantidad de equipos como en la organización de las competencias.

“Este año vamos a contar también con una segunda división, ascenso y descenso, y creo que eso deja notar el crecimiento que tenemos a nivel nacional y la masificación del futsal”, explicó.

La nueva edición contará con 16 equipos en primera división y otros 16 en segunda, en un campeonato que se extenderá durante aproximadamente cuatro meses, iniciando este fin de semana y proyectándose hasta mediados de agosto.

Aunque la inauguración oficial será este domingo 17 en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol, la actividad comenzará desde el sábado con los primeros partidos de la jornada.

Del Rosario explicó que el objetivo a largo plazo sigue siendo profesionalizar completamente la disciplina, aunque primero consideran necesario fortalecer la estructura interna de clubes y jugadores.

“El norte es llegar a profesionalizar, pero primero tenemos que educar a los equipos, jugadores y delegados sobre cómo funciona una organización profesional”, señaló.

El dirigente resaltó que actualmente se trabaja para que los clubes se formalicen institucionalmente y puedan eventualmente asumir de manera independiente la administración de la liga, siguiendo modelos similares a los de la LPF.

“Queremos una liga bien organizada y profesional, pero eso requiere un trabajo conjunto y progresivo”, añadió.

La competencia mantendrá un formato de grupos e intergrupos para completar diez partidos en la ronda regular, utilizando incluso sedes neutrales para algunos enfrentamientos.

Otro de los aspectos que más entusiasma a la organización es el crecimiento sostenido del futsal femenino. Para esta temporada participarán 14 equipos, cinco más que el año anterior.

“Empieza a gustar mucho más el futsal femenino, especialmente después del Mundial de 2025 en Filipinas. Las jugadoras quieren participar y eso también demuestra el crecimiento”, comentó Del Rosario.