La Liga10 define a sus semifinalistas tras una jornada de infarto

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Liga10 inició la segunda parte de su temporada con la disputa de los cuartos de final el sábado pasado. La cartelera entera se celebró en la cancha principal del Yappy Park de Paseo del Norte.

Los Spartans del Colegio La Salle y los Eagles de El Colegio de Panamá fueron los encargados de abrir la jornada sabatina. Los Spartans se llevaron el triunfo por 2-0, imponiéndose en los últimos cinco minutos.

David Acosta rompió el empate en el minuto 55 y Matteo Meinhardt Fernández selló la victoria en el minuto 60.

El segundo partido fue el duelo entre los Mustangs del Panamerican School y los Fighting Owls de la Academia Interamericana. Los Fighting Owls, motivados por los regresos de Alfredo Maduro y Thiago Chalmers, quienes estuvieron ausentes por compromisos internacionales con la selección, remontaron para triunfar 3-2.

Ever Chacín abrió el marcador para los Mustangs en el minuto 15, seguido de tres goles consecutivos de la Academia Interamericana anotados por Ignacio Guardiola (20’), Julián Guardia (30’) y Carlos Moses (37’). Ian Peláez descontó para el Panamerican en el minuto 40.

El tercer enfrentamiento fue entre los Green Panthers del Instituto Panamericano y los Potros del Thomas Jefferson School. Los Potros triunfaron por la mínima, con un único gol de Emmanuel Rodríguez en el minuto 46.

La jornada de cuartos de final de la Liga10 tuvo un cierre de película. El último encuentro enfrentó a los campeones defensores, los Brader Raiders, y a los Jaguars del Metropolitan School.

Los Raiders se adelantaron con un gol de José Modesto Moreno en el minuto 30.

Todo indicaba que el Brader avanzaría por la mínima a semifinales, pero un cabezazo de Ali Farhat en la última jugada del partido igualó las acciones para los Jaguars y envió el partido a los penales.

En los penales, motivados por el empate agónico, los Jaguars dieron el batacazo, avanzando a semifinales.

Calendario de fútbol de sábado por la noche

Las semifinales de la Liga10 se celebrarán este próximo sábado, desde la cancha principal, en horario nocturno, bajo la siguiente programación:

Academia Interamericana vs. Thomas Jefferson School – 7:00 p.m.

Colegio La Salle vs. Metropolitan School – 8:30 p.m.