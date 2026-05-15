La lista mundialista de Panamá será revelada en el Edificio de la Administración del Canal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

“Es algo que nos va a representar a todos los panameños”.

La frase pronunciada este viernes por Ana Carolina Redondo, directora de mercadeo de la Federación Panameña de Fútbol, terminó tomando forma minutos después, cuando la FPF confirmó oficialmente en sus redes sociales que la revelación de la convocatoria de Panamá para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se realizará el próximo martes 26 de mayo en las afueras del emblemático Edificio de la Administración del Canal de Panamá.

La escogencia del lugar no pasó desapercibida. El Canal de Panamá representa uno de los símbolos más importantes del país y será el escenario donde el técnico Thomas Christiansen anunciará a los 26 futbolistas encargados de representar a Selección de fútbol de Panamá en su segunda participación mundialista.

“Buscamos hacer y vamos a hacer algo que represente a Panamá como país. Creo que esta es una oportunidad muy bonita que tenemos, somos el único país de la región clasificado al Mundial y solo les digo que vamos a dar de qué hablar”, comentó Redondo antes de que el anuncio se hiciera oficial.

La Federación explicó que el acto incluirá la revelación oficial de los jugadores convocados por Christiansen para la esperada cita mundialista, que arrancará para Panamá el próximo 17 de junio frente a Selección de fútbol de Ghana en el Toronto Stadium, en Canadá, por el Grupo L.

La revelación de la lista vuelve a convertirse en un evento de país, tal y como ocurrió antes de la primera participación mundialista en Rusia 2018. En aquella ocasión, el entonces técnico Hernán Darío Gómez presentó la convocatoria el 30 de mayo mediante un video especial proyectado en la plaza central de Altaplaza Mall, apenas un día después del partido de despedida ante Irlanda del Norte.

Ahora, ocho años después, Panamá vive nuevamente la expectativa alrededor de una convocatoria histórica.

La preparación mundialista arrancará oficialmente el próximo domingo 24 de mayo, cuando la selección se concentre en un hotel de la localidad con un grupo inicial de 29 jugadores elegibles para integrar la lista final.

Los tres futbolistas que queden fuera de la convocatoria definitiva permanecerán trabajando con el equipo como reservas.

Antes del inicio oficial de la concentración, la FPF también confirmó una serie de entrenamientos individualizados que se desarrollarán desde este lunes 18 hasta el viernes 22 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación, ubicado en Burunga. Las sesiones serán privadas y sin acceso al público ni a los medios de comunicación.

Panamá además afrontará tres compromisos de preparación antes de viajar a su campamento en Ontario, Canadá. El primero será el 31 de mayo como visitante frente a Selección de fútbol de Brasil, posteriormente jugará el partido de despedida contra Selección de fútbol de República Dominicana el 3 de junio en el Rommel Fernández y cerrará su preparación el 7 de junio ante Selección de fútbol de Bosnia y Herzegovina en St. Louis, Missouri.