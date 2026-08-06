La LPF busca dar el siguiente paso después del Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En el Foro de Deporte 2026 de Apede, el comisionado de la LPF, Giorgio Famiglietti, destacó el impacto de la LPF en la exportación y desarrollo de talento panameño.

La clasificación de Panamá a una Copa Mundial marcó otro punto importante para el fútbol nacional. Para Giorgio Famiglietti, comisionado de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), ese logro representa un nuevo punto de partida de un proyecto mucho más amplio.

Durante su participación en el Foro de Deporte 2026 organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), realizado en el Salón de la Fama y Museo del Deporte Panameño, Famiglietti defendió el papel de la liga local como la verdadera base sobre la que se construyen los éxitos.

“No puede existir una selección fuerte sin una liga local fuerte. Las selecciones nacionales son el reflejo del desarrollo continuo que hacen los clubes”, afirmó Famiglietti ante empresarios, dirigentes deportivos y representantes del sector privado.

El dirigente fue uno de los invitados en el panel ‘Panamá post Mundial 2026’, donde destacó que los clubes son los responsables de formar, educar y desarrollar a los futbolistas que posteriormente alimentan a las selecciones nacionales. Por ello, insistió en que el éxito del fútbol panameño no debe medirse únicamente por una participación mundialista.

“El Mundial nunca fue el final del objetivo, sino el inicio del ciclo. El éxito del fútbol panameño no se puede medir en las cuatro semanas que dura un Mundial, sino en el impulso que podemos generar para seguir desarrollando jugadores”, señaló.

El foro se realizó en el auditorio del Salón de la Fama y Museo del Deporte Panameño. Foto: Carlos Vidal-Endara

Uno de los aspectos que resaltó fue la apuesta por la formación integral de los jóvenes. En ese sentido, explicó que actualmente ningún jugador que participe dentro de la estructura de la LPF puede desvincularse de sus estudios. “Antes que deportistas, hay que ser personas. Estamos convencidos de que el deporte tiene que ir de la mano con la educación”, expresó.

Famiglietti recordó que, en conjunto con la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), se impulsó la creación de la Liga Juvenil, una iniciativa que buscaba inicialmente fortalecer el camino hacia los mundiales juveniles, pero que terminó convirtiéndose en una herramienta de transformación para cientos de futbolistas.

El comisionado también destacó los avances que ha tenido el fútbol panameño en la exportación de talento. Aseguró, los clubes panameños han logrado convertirse en una vitrina directa hacia mercados internacionales.

“Nos hemos convertido en el país de la región que más exporta jugadores de su propia liga local”, afirmó.

Actualmente, según cifras presentadas por la LPF, más de 165 futbolistas panameños militan en el extranjero, mientras que solo en el presente torneo se han concretado más de 35 transferencias internacionales.

Para Famiglietti, este crecimiento también está relacionado con la profesionalización de los clubes y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, como sistemas de análisis de rendimiento, GPS y programas de capacitación para entrenadores.

“El jugador panameño llega hoy mucho mejor preparado a los clubes internacionales. Existe una educación de fondo y una metodología que le permite adaptarse más rápido a las exigencias del fútbol moderno”, explicó.

Otro de los pilares señalados por el dirigente fue el desarrollo de infraestructura deportiva, impulsado en gran medida por alianzas con la empresa privada. Entre los proyectos mencionados destacan el estadio de la Universidad Latina en Penonomé, el COS Sports Plaza de Plaza Amador, el estadio de Futuras Promesas de Umecit, el Yappy Park de Panamá City y los espacios facilitados por la Fepafut en el estadio Virgilio Tejeira.

El COS Sports Plaza, una de varias infraestructuras deportivas construidas con inversión de empresas privadas. Foto: Archivo

Posteriormente, conversando con medios al finalizar el panel, Famiglietti reiteró que el crecimiento la LPF ha sido posible gracias a la relación con el sector privado y al regionalismo.

Destacó casos como el de Veraguas United, cuya consolidación considera un ejemplo del impacto positivo que ha tenido la regionalización del fútbol panameño.

“Al darle representatividad y sentido de pertenencia a los aficionados en distintas regiones del país, seguimos generando crecimiento y fortaleciendo la conexión entre los clubes y sus comunidades”, afirmó Famiglietti.

“El objetivo nunca va a ser solamente llegar al Mundial. Los mundiales son pasajeros; las ligas son las que construyen generaciones”, concluyó.