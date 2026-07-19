La marea albiceleste invade Times Square antes de la gran final del Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Miles de argentinos llenaron el corazón de Nueva York con banderas, cánticos y una ilusión compartida al querer ver a Argentina conquistar su cuarta Copa del Mundo ante España.

La pasión argentina se tomó el Times Square.

A pocas horas de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una multitud de aficionados de la Albiceleste se reunió este sábado en uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York para realizar el tradicional banderazo y demostrar que el sueño de una cuarta estrella está más vivo que nunca.

Con banderas en alto, sonrisas, camisetas y cánticos que retumbaron entre los enormes carteles luminosos de Manhattan, los seguidores argentinos transformaron Times Square en un escenario teñido de celeste y blanco. La ilusión de todo un país se hizo presente en las calles neoyorquinas antes del duelo decisivo frente a España.

Miles de aficionados argentinos tiñeron el corazón de Nueva York de celeste y blanco. LP Guillermo Pineda

Entre los cánticos que más se escucharon estuvo “La Cuarta Estrella”, una canción que se ha convertido en un verdadero himno para los hinchas argentinos durante este Mundial y que representa el deseo de sumar un nuevo título a las conquistas obtenidas en Argentina 1978, México 1986 y Catar 2022.

Miles de hinchas argentinos colmaron el corazón de Nueva York con el fervor de sus banderas y cánticos. LP Guillermo Pineda

El ambiente de celebración estuvo acompañado por un amplio operativo de seguridad. Desde horas antes del encuentro se establecieron controles perimetrales en la zona de Times Square, con cierres vehiculares en la Séptima Avenida, Broadway y las calles 46 y 47, para garantizar el desarrollo de la concentración de aficionados.

La fiesta argentina en Nueva York refleja la expectativa de una nación que sueña con volver a levantar el trofeo más importante del fútbol mundial. Ahora, toda esa ilusión tendrá su capítulo definitivo este domingo, cuando la Albiceleste enfrente a España en la final del Mundial 2026.

Banderas, cánticos y una misma ilusión reunieron a miles de argentinos en el corazón de Nueva York. LP Guillermo Pineda

El partido se disputará en el MetLife Stadium a partir de las 2:00 p.m., en un duelo especial entre los campeones de América y Europa, dos selecciones que llegan al último partido del torneo con la misión de escribir una nueva página en la historia del fútbol.