La 'marea naranja' llega a Houston

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tras dejar escapar la victoria ante Japón, el equipo de Ronald Koeman está obligado a sumar de a tres.

Países Bajos afronta este sábado un examen de máxima exigencia en la Copa Mundial 2026 cuando se mida a Suecia en el NRG Stadium de Houston, un duelo que puede marcar el rumbo de ambas selecciones en el Grupo F.

El conjunto dirigido por Ronald Koeman llega obligado a reaccionar después del empate 2-2 frente a Japón en la primera jornada, un resultado que dejó sensaciones encontradas tras desperdiciar una ventaja de dos goles.

Con apenas un punto en la clasificación, la Oranje necesita sumar de a tres para mantenerse en una posición favorable de cara a la última fecha de la fase de grupos.

Enfrente estará una Suecia que aterriza en Houston con la confianza por las nubes.

El equipo dirigido por Graham Potter lidera el grupo después de imponerse con autoridad por 5-1 a Túnez, una exhibición ofensiva encabezada por Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Yasin Ayari, autor de un doblete.

Imagen de los jugadores de la selección sueca tras su victoria. EFE

La importancia del encuentro se refleja también fuera del terreno de juego.

Miles de aficionados neerlandeses tomaron desde temprano los alrededores del NRG Stadium, tiñendo de naranja las calles cercanas al recinto texano.

Entre camisetas, banderas y cánticos, destacó especialmente la presencia de seguidores que lucían el dorsal número 4 de Virgil van Dijk, uno de los referentes de la selección europea.

“Suecia logró una gran victoria contra Túnez, es un equipo peligroso. Nosotros empatamos y no conseguimos ganar a Japón. Es un partido importante para nosotros y todos están preparados”, afirmó Koeman en la víspera del compromiso.

Memphis Depay al finalizar un partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026. EFE/ Sebastián Mariscal

Aunque la marea naranja domina en las inmediaciones del estadio, Suecia también contará con un importante respaldo en las gradas.

Los colores amarillo y azul se mezclan entre los aficionados desplazados para acompañar a una selección que podría dar un paso decisivo hacia los dieciseisavos de final en caso de conseguir una nueva victoria.

En el plano deportivo, una de las claves estará en el duelo entre la experiencia defensiva neerlandesa, liderada por Van Dijk, y la velocidad del ataque sueco, encabezado por Isak y Gyökeres.

Mientras que Países Bajos busca recuperar la solidez que históricamente la ha caracterizado en los grandes torneos, Suecia intentará confirmar que su contundente estreno no fue una casualidad.