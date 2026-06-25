La ‘marea naranja’ llega ahora a Kansas City

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Miles de aficionados de Países Bajos tomaron este jueves las calles de Kansas City para acompañar a la selección dirigida por Ronald Koeman en su compromiso frente a Túnez.

Tras su paso por Houston, numerosos seguidores neerlandeses recorrieron cerca de mil kilómetros para respaldar a su equipo en un encuentro clave para sus aspiraciones en el torneo.

Alrededor del mediodía, los aficionados se congregaron en el centro de la ciudad y protagonizaron una celebración marcada por el característico color naranja, con banderas, gorros, disfraces, balones y humo de colores.

Entre los asistentes también destacaron camisetas de figuras actuales como Denzel Dumfries, Frenkie de Jong y Virgil van Dijk, así como de históricos referentes de la talla de Ruud van Nistelrooy y Robin van Persie.

La fiesta fue encabezada por un grupo de seguidores que animó desde dos autobuses que, inicialmente, estaban estacionados en el centro de la ciudad.

Posteriormente, los vehículos iniciaron su recorrido hacia el estadio, seguidos por miles de aficionados que avanzaron entre cánticos y música.

Cientos de aficionados de Países Bajos rumbo hacia el Arrowhead Stadium. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Países Bajos se enfrentará a Túnez a las 6:00 P.M., hora local, en uno de los partidos que cerrarán la actividad del Grupo F.

Tras dos jornadas disputadas, Países Bajos y Japón suman cuatro puntos cada uno; Suecia acumula tres unidades, mientras que Túnez ya no tiene opciones de clasificación al no haber conseguido puntos.

La selección neerlandesa buscará una victoria con una amplia diferencia de goles para aumentar sus posibilidades de terminar en la primera posición del grupo.

En su debut, empató 2-2 frente a Japón, conjunto dirigido por Hajime Moriyasu.

En la víspera del encuentro, Ronald Koeman advirtió que espera un rival exigente, pese a que Túnez ya está eliminado.

“Estamos listos para un partido difícil, porque si un equipo ha perdido sus dos encuentros y tiene un nuevo seleccionador, seguramente querrá cerrar bien el torneo.

Esperamos una reacción de su parte y debemos estar preparados “, señaló el técnico.

Koeman reconoció que, por lo mostrado hasta ahora, su equipo puede ser considerado favorito, aunque insistió en que esa condición debe confirmarse sobre el terreno de juego.

“Hay que concentrarse en la victoria. Nos encantaría terminar primeros del grupo “, afirmó.

Mientras en Kansas City se disputa el duelo entre neerlandeses y tunecinos, Japón y Suecia también definirán sus posiciones en el Grupo F.

La selección europea contará con el respaldo de miles de seguidores en una ciudad que, durante el Mundial, ha recibido a numerosas aficiones internacionales y que ya comienza a albergar a hinchas de Argelia y Austria