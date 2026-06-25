Panamá, 25 de junio del 2026
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    Mundial 2026

    La ‘marea naranja’ llega ahora a Kansas City

    Miles de aficionados de Países Bajos tomaron este jueves las calles de Kansas City para acompañar a la selección dirigida por Ronald Koeman en su compromiso frente a Túnez.

    EFE
    La ‘marea naranja’ llega ahora a Kansas City
    Cientos de aficionados de Países Bajos salen del downtown de Kansas City hacia el Arrowhead Stadium donde disputan esta noche el partido frente a Túnez. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

    Tras su paso por Houston, numerosos seguidores neerlandeses recorrieron cerca de mil kilómetros para respaldar a su equipo en un encuentro clave para sus aspiraciones en el torneo.

    Alrededor del mediodía, los aficionados se congregaron en el centro de la ciudad y protagonizaron una celebración marcada por el característico color naranja, con banderas, gorros, disfraces, balones y humo de colores.

    Entre los asistentes también destacaron camisetas de figuras actuales como Denzel Dumfries, Frenkie de Jong y Virgil van Dijk, así como de históricos referentes de la talla de Ruud van Nistelrooy y Robin van Persie.

    La fiesta fue encabezada por un grupo de seguidores que animó desde dos autobuses que, inicialmente, estaban estacionados en el centro de la ciudad.

    Posteriormente, los vehículos iniciaron su recorrido hacia el estadio, seguidos por miles de aficionados que avanzaron entre cánticos y música.

    La ‘marea naranja’ llega ahora a Kansas City
    Cientos de aficionados de Países Bajos rumbo hacia el Arrowhead Stadium. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

    Países Bajos se enfrentará a Túnez a las 6:00 P.M., hora local, en uno de los partidos que cerrarán la actividad del Grupo F.

    Tras dos jornadas disputadas, Países Bajos y Japón suman cuatro puntos cada uno; Suecia acumula tres unidades, mientras que Túnez ya no tiene opciones de clasificación al no haber conseguido puntos.

    La selección neerlandesa buscará una victoria con una amplia diferencia de goles para aumentar sus posibilidades de terminar en la primera posición del grupo.

    En su debut, empató 2-2 frente a Japón, conjunto dirigido por Hajime Moriyasu.

    En la víspera del encuentro, Ronald Koeman advirtió que espera un rival exigente, pese a que Túnez ya está eliminado.

    “Estamos listos para un partido difícil, porque si un equipo ha perdido sus dos encuentros y tiene un nuevo seleccionador, seguramente querrá cerrar bien el torneo.

    Esperamos una reacción de su parte y debemos estar preparados “, señaló el técnico.

    Koeman reconoció que, por lo mostrado hasta ahora, su equipo puede ser considerado favorito, aunque insistió en que esa condición debe confirmarse sobre el terreno de juego.

    “Hay que concentrarse en la victoria. Nos encantaría terminar primeros del grupo “, afirmó.

    Mientras en Kansas City se disputa el duelo entre neerlandeses y tunecinos, Japón y Suecia también definirán sus posiciones en el Grupo F.

    La selección europea contará con el respaldo de miles de seguidores en una ciudad que, durante el Mundial, ha recibido a numerosas aficiones internacionales y que ya comienza a albergar a hinchas de Argelia y Austria

    EFE

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