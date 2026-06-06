Panamá, 06 de junio del 2026
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    Fútbol

    La mentalidad de Griffith es clave en la preparación de Panamá al Mundial

    El panameño destaca su compromiso con la selección y está siempre listo para aportar.

    Humberto Cornejo
    La mentalidad de Griffith es clave en la preparación de Panamá al Mundial
    Víctor Griffith ha dado buenos resultados en la recuperación y administración del balón. Foto: Cortesía/Fepafut

    En una selección que se prepara para disputar una Copa del Mundo, no solo los 26 convocados tienen un rol clave. También lo tienen aquellos jugadores que, aunque no figuren en la lista definitiva, deben mantenerse listos ante cualquier eventualidad. Ese es el caso de Víctor Griffith, quien trabaja enfocado y con la mentalidad de aportar cuando el equipo lo requiera.

    El mediocampista, que milita en el Emelec de Ecuador, fue protagonista en la reciente victoria 4-2 sobre República Dominicana al marcar el segundo gol con un potente disparo desde fuera del área en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Más allá de su aporte en cancha, Griffith dejó claro que su enfoque está en el colectivo y en estar preparado ante cualquier escenario.

    “Cada vez que vengo aquí trato de aportar siempre. Sabemos que estamos en una situación un poco, digamos, complicada, pero creo que estamos poniendo la mayor disponibilidad para estar preparados para lo que sea”, dijo Griffith durante la zona mixta en la victoria sobre el conjunto dominicano.

    La situación actual del equipo, marcada por algunas dudas físicas en jugadores importantes como Adalberto Carrasquilla, obliga a que cada futbolista esté listo para asumir responsabilidades en cualquier momento. En ese contexto, Griffith entiende perfectamente su rol dentro del grupo.

    “Sabemos lo que Coco (Adalberto Carrasquilla) significa para el equipo, para la selección, pero nosotros lo que tenemos que hacer es siempre estar preparados“, agregó.

    Panamá integrará el Grupo L en la Copa del Mundo 2026 junto a Ghana, Croacia e Inglaterra, y debutará el próximo 17 de junio ante el conjunto africano. En ese camino, la profundidad del plantel y la mentalidad de jugadores como Griffith podrían marcar la diferencia en un torneo donde cada detalle cuenta.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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