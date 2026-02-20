La MLS echa a rodar en año de Mundial con Messi de estrella y James como fichaje sorpresa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La MLS da comienzo este fin de semana a su última temporada con calendario en año natural con el Inter Miami de Lionel Messi como máximo aspirante a defender el título, nuevas estrellas en la liga como James Rodríguez y un parón de dos meses en mitad del curso durante el Mundial de Norteamérica.

El partido entre Charlotte FC y St. Louis City de este sábado dará el pistoletazo de salida de la Major League Soccer (MLS) en la última edición que se disputará con el calendario en año natural durante 2026.

A partir de julio de 2027 y tras una breve temporada de transición entre febrero y mayo, la liga alineará su calendario al de las grandes ligas europeas para coincidir con Europa en las ventanas de fichajes y en los parones de selecciones.

El Inter Miami de Messi, favorito a revalidar título

Lionel Messi volverá a ser la principal figura sobre la que orbitará la MLS, con un Inter Miami que tratará de defender su primera corona ya sin los retirados Jordi Alba y Sergio Busquets, en la temporada que la franquicia de Florida estrenará estadio en propiedad, el ‘Miami Freedom Park’.

El ocho veces Balón de Oro sí que contará con su incondicional amigo uruguayo, Luis Suárez, además de nombres de la talla de los argentinos Rodrigo de Paul -incorporado de forma definitiva- o Tadeo Allende, jugadores clave en el centro del campo de Miami en su triunfo en la MLS.

El equipo entrenado por Javier Mascherano, que este año tiene como objetivo la Copa de Campeones de la Concacaf (‘Concachampions’), fichó al español Sergio Reguilón para suplir a Jordi Alba, pero el ex madridista sufrió un grave esguince de rodilla en pretemporada que le mantendrá alejado de los terrenos de juego de forma indefinida.

Los Ángeles y Nueva York, principales focos de la liga

Tanto en el Oeste como en el Este, Los Ángeles y Nueva York aglutinan el foco de sus conferencias con dos equipos en cada ciudad.

En California, Los Angeles FC buscará mantener su poder en el Oeste y mejorar sus resultados del año pasado, eliminados en semifinales de conferencia, con el francés Hugo Lloris en portería y el surcoreano Heung-min Son como líder indiscutible del equipo.

El LA Galaxy de Marco Reus, campeón en 2024, tratará de recomponerse de la dura temporada en 2025, en la que quedó penúltimo en el Oeste, solo por detrás de Kansas City.

Los angelinos seguirán sin poder contar con Puig en esta campaña, después de que el exbarcelonista se sometiera a una nueva operación por la rotura del ligamento cruzado de una rodilla.

En Nueva York, el NYCFC, que llegó a la final del Este, y el NY Red Bulls, que terminó fuera de los ‘playoffs’, afrontan el incio de curso un escalón por debajo del principal favorito de conferencia, Miami.

Las otras estrellas de la MLS

Uno de los fichajes más sonados es James Rodríguez, que firmó con Minnesota United hasta junio de 2026 con el objetivo de prepararse para el Mundial del próximo verano en Norteamérica en el que liderará a Colombia una edición más.

El ex jugador de equipos como Oporto, Real Madrid o Bayern Munich, entre otros, quedó libre tras no renovar su contrato con Club León a la conclusión del pasado Apertura de México.

El Inter Miami CF tiene un valor estimado de 1.450 millones de dólares y encabeza las franquicias más valiosas de la Major League Soccer (MLS), que empieza su temporada este fin de semana, según expone el informe anual de Sportico.

El legendario atacante alemán Thomas Muller afronta su primera temporada entera en los Vancouver Whitecaps después de alcanazar las finales de la MLS -en las que perdieron ante Miami- en sus primeros meses con la franquicia canadiense.

Otros grandes nombres del panorama internacional que acapararán las miradas este curso son los mexicanos Héctor Herrera (Houston Dynamo) e Hirving Lozano (San Diego FC), el alemán Timo Werner (San Jose Earthquakes), el marfileño Wilfried Zaha (Charlotted FC) o el portugués André Gomes (Columbus Crew).

Parón de dos meses para el Mundial de verano

Este 2026 será un año atípico para los clubes de la MLS, que vivirán un parón del calendario entre el 25 de mayo y el 16 de julio por la disputa del Mundial 2026, que acogen Canadá, Estados Unidos y México del 11 de junio al 19 de julio.

Pese a que campeones del mundo como Thomas Muller (2014) o Hugo Lloris (2018) están retirados de sus selecciones, otros ganadores como Leo Messi o de Paul (2022) acudirán a la cita mundialista en busca de otra estrella para su país, mientras que jugadores como James o Son serán los emblemas de Colombia y Corea del Sur.