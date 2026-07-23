La MLS investiga el fichaje de Casemiro por el Inter Miami por posible negociación ilegal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La liga revisa si el club de Miami contactó al mediocampista brasileño antes de adquirir la prioridad de negociación que pertenecía a Los Angeles Galaxy.

Los Angeles Galaxy denunció que el club de Miami habría negociado con el mediocampista brasileño antes de adquirir los derechos que le permitían iniciar las conversaciones.

La Major League Soccer (MLS) informó este miércoles que investiga el fichaje de Casemiro por el Inter Miami debido a posibles contactos no autorizados con el jugador, cuyos derechos dentro de la liga estadounidense pertenecían a Los Angeles Galaxy.

“La Major League Soccer está revisando una acusación de manipulación contra el Inter Miami. La liga está recopilando toda la información relevante y se abstendrá de hacer más comentarios hasta que la revisión finalice”, indicó la entidad mediante un comunicado.

De acuerdo con fuentes citadas por ESPN, Los Angeles Galaxy denunció al Inter Miami ante la MLS por supuestamente haber contactado con Casemiro antes de contar con la autorización correspondiente.

El conjunto angelino poseía los denominados derechos de descubrimiento sobre el mediocampista brasileño. Este mecanismo concede a un equipo de la MLS la prioridad exclusiva para negociar con un determinado futbolista internacional y evita que tenga que competir directamente con el resto de los clubes de la liga.

Cuando otro equipo desea contratar a un jugador cuyos derechos pertenecen a un rival, primero debe llegar a un acuerdo para adquirir esa prioridad antes de iniciar formalmente las negociaciones con el futbolista.

“Aunque Inter Miami y Los Angeles Galaxy han llegado a un acuerdo para la ‘prioridad de descubrimiento’ de fichar a Casemiro, los términos se publicarán al concluir la investigación de manipulación”, señaló la liga.

El Inter Miami anunció este miércoles la contratación del mediocampista hasta mayo de 2027, con la posibilidad de extender el vínculo hasta el final de la temporada 2029.

El club, sin embargo, no precisó qué categoría contractual ocupará el brasileño. Actualmente, el Inter Miami no dispone de ninguna de sus tres plazas de Jugador Designado, una figura que permite que una parte importante del salario de determinados futbolistas no sea contabilizada dentro del estricto límite salarial de la MLS.

La incorporación de Casemiro todavía está condicionada a la obtención de su visado de trabajo.