La MLS no descansa por el Mundial de Clubes y la Copa Oro

El Mundial de Clubes de la FIFA y la Copa Oro comienzan este sábado en Estados Unidos pero la MLS no descansará durante las próximas semanas.

Así, la jornada 19 se disputará este sábado con once encuentros que no contarán con los tres equipos que jugarán el Mundial de Clubes: el Inter Miami de Lionel Messi, los Seattle Sounders y Los Angeles FC (LAFC).

Los Vancouver Whitecaps, líderes del Oeste y la revelación de la temporada hasta el momento, visitarán al Columbus Crew, que acumulan seis partidos sin conocer el triunfo (dos derrotas y cuatro empates).

3️⃣ straight days of MLS action - let's do this! 🍿



📺 Watch with #MLSSeasonPass: https://t.co/Pau6rQAX5s pic.twitter.com/DoXzbnwEmO