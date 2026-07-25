La música y la tecnología dieron la bienvenida a los JCC Santo Domingo 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La música, la danza y un despliegue tecnológico marcaron este viernes la apertura de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, con una ceremonia en la que República Dominicana dio la bienvenida a la mayor cita deportiva de la región que este año cumple cien años y que congrega a unos 6.200 deportistas de 37 países en 40 deportes y 56 disciplinas.

El ex doble campeón olímpico y mundial en los 400 metros vallas Félix Sánchez encendió la antorcha tres horas y media después del comienzo de la inauguración, precisamente, en el estadio que lleva su nombre.

Una lluvia de fuegos artificiales culminó el encuentro.

Bailarines, músicos, cantantes y artistas desfilaron este viernes por el estadio Félix Sánchez de Santo Domingo en un espectáculo de luces ofrecido para inaugurar la vigésima quinta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. EFE

El presidente dominicano, Luis Abinader, declaró “oficialmente” inaugurados los Juegos.

La ceremonia recorrió el siglo de historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y rindió homenaje a la identidad dominicana con el predominio, por supuesto, del merengue y la bachata, los dos ritmos que caracterizan a los dominicanos, al tiempo que celebró la diversidad cultural de los 37 países y territorios que participan de los ‘Juegos del Centenario’.

Más de 900 bailarines ocuparon el terreno del estadio en una puesta en escena que reunió al Ballet Folclórico Nacional, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea y academias de distintas provincias, acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional Dominicano, bajo la dirección de José Antonio Molina.

El tema oficial ‘Corazón de Fiesta’ fue interpretado por la agrupación local Ilegales.

El espectáculo incorporó más de 30.000 dispositivos LED distribuidos entre los espectadores, un show de luces láser y una coreografía aérea con 1.100 drones, que transformaron el cielo sobre el estadio en un escenario adicional para la celebración.

El desfile de la delegación dominicana causó el “estallido” del estadio.

Los deportistas desfilaron a ritmo de merengues de Fernando Villalona.

Bailarines, músicos, cantantes y artistas desfilaron este viernes por el estadio Félix Sánchez de Santo Domingo en un espectáculo de luces ofrecido para inaugurar la vigésima quinta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. EFE

Los Juegos reunirán a 6.200 competidores en busca de medallas y plazas clasificatorias para competiciones internacionales. La cita regresa a República Dominicana cuarenta años después de la competición de Santiago (norte, segunda del país), en 1986.

Aire fresco en medio de mundo convulso

El presidente del Comité Organizador de los Juegos, José Monegro, afirmó que en una época en que hay “demasiadas noticias de guerra, conflictos e intolerancia”, desde Santo Domingo sale una “noticia distinta” con la participación de 37 países y territorios, “que llegan a este encuentro “no para medir el poder de la las armas, sino para exhibir el talento de su atletas, que son el centro de estos juegos”.

Monegro pidió expresar el “cariño” y la “solidaridad” de los dominicanos a el “pueblo venezolano” por el “dolor que atraviesa tras los dos terremotos” de hace un mes.

El presidente de Centro Caribe Sports, el dominicano Luis Mejía Oviedo, también se solidarizó con Venezuela y dijo que de no ser por la tragedia “hoy estarían desfilando aquí 12 atletas venezolanos” que formarían parte de la delegación del país suramericano.

“El verdadero triunfo no es subir al podio, el verdadero triunfo es perseverar cuando parece imposible. Detrás de cada atleta hay madrugadas de entrenamientos, incontables horas de preparación, familias que nunca dejaron de creer (...). Hay pueblos enteros que han depositado en ustedes, atletas, toda la fe”, expuso Mejía, conocido por la vehemencia de sus discursos.

El experimentado dirigente afirmó que el “principal” premio no está en las pistas, en los pabellones ni en los gimnasios.

“El precio que más nos interesa es el de competir por el oro de la hospitalidad, por el oro de la solidaridad, por el oro de la organización y el oro de la alegría”, abundó, justo para pedir a la producción que le “pusiera alegría” al ambiente y se escucharon en el estadio los acordes de ‘El farolito’, una de los merengues más populares de Juan Luis Guerra.

La ceremonia hizo un guiño al béisbol, el deporte más practicado en el país, con un mensaje de motivación a través de un video del expelotero David ‘Big Papi’ Ortiz.

Una millonaria inversión

La celebración de estos juegos ha supuesto una inversión de 9.000 millones de pesos (unos 154,2 millones de dólares), según informaron el Gobierno y el Comité Organizador.

Bailarines, músicos, cantantes y artistas desfilaron este viernes por el estadio Félix Sánchez de Santo Domingo en un espectáculo de luces ofrecido para inaugurar la vigésima quinta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. EFE

La inversión se concentró en la construcción y remodelación de instalaciones deportivas y en la preparación de la delegación dominicana de 710 deportistas.

Se darán cita algunas de las principales figuras deportivas de la región, competidores que llegan con títulos mundiales, medallas olímpicas y récords internacionales, entre los que destacan la velocista dominicana Marileidy Paulino, el boxeador cubano Julio César La Cruz o el mexicano Osmar Olvera.

Aunque los XXV edición de los JCC comenzaron oficialmente este viernes, durante toda la semana se han celebrado competencias en polo acuático, bádminton (dobles mixtos), judo y taekwondo, cuyas primeras medallas se entregarán este sábado.

En esta edición se entregarán un total de 3,244 medallas, la mayor cantidad en la historia del certamen. República Dominicana está a siete metales de alcanzar su medalla 1.000 en Juegos Centroamericanos y del Caribe.