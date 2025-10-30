La NBA aprueba la venta de Los Angeles Lakers a Mark Walter

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Junta de Gobernadores de la NBA aprobó este jueves por unanimidad la venta de Los Ángeles Lakers al empresario Mark Walter, un acuerdo valorado en 10,000 millones de dólares y que “se espera que se cierre en breves”, según la liga.

“Mark Walter tiene una larga asociación con nuestras ligas, habiendo servido como propietario minoritario de los Lakers y como el propietario principal de las Sparks de la WNBA durante más de una década”, dijo en un comunicado el comisionado de la NBA, Adam Silver.

Walter alcanzó un acuerdo en junio con la familia Buss, propietaria de los Lakers desde 1979, para adquirir una participación mayoritaria de la franquicia a cambio de 10,000 millones de dólares. Ninguna otra franquicia de la NBA llevaba tanto tiempo sin cambiar de manos.

Sin embargo, la venta de equipos en la NBA requiere aprobación del comisionado y de la Junta de Gobernadores.

La NBA agregó que la familia Buss conservará un interés continuo y que Jeanie Buss seguirá siendo la gobernadora del equipo durante al menos cinco años tras el cierre de la transacción.

“Si bien esta transacción histórica transfiere la participación mayoritaria de la familia Buss en los Lakers, estoy encantado de que Jeanie siga siendo la Gobernadora del equipo y un miembro activo y comprometido de nuestra liga”, agregó Silver.

Mark Walter, director ejecutivo y presidente de TWG Global, tiene participaciones en varios equipos deportivos, como los Los Angeles Dodgers (MLB), Los Angeles Sparks (WNBA) y el equipo Cadillac de Fórmula 1, que debutará en 2026.

También tiene una participación en el Chelsea y en la PWHL, la liga femenina de hockey sobre hielo de Estados Unidos.

Desde 2021, Walter controlaba el 21 % de los Lakers y tenía derecho de tanteo sobre cualquier oferta de venta de la franquicia.

Jerry Buss compró los Lakers en 1979 por 67.5 millones de dólares, en un paquete que incluía a los Los Angeles Kings de la NHL y el antiguo estadio Los Angeles Forum.

En 2013, con la muerte del patriarca, la franquicia pasó a sus hijos, con Jeanie Buss asumiendo el mando.

Los Lakers han ganado 11 de sus 17 anillos de la NBA bajo la familia Buss, consolidándose como la franquicia más exitosa en ese periodo.