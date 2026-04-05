Panamá, 06 de abril del 2026

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    NBA

    La NBA entra en su recta final con tensión y lucha por los ‘playoffs’

    La presión por los puestos de ‘playoffs’ y ‘Play-In’ está al rojo vivo, mientras las lesiones comienzan a influir en el cierre de la temporada regular, como la baja de Luka Dončić en los Lakers.

    Carlos Vidal Endara
    La NBA entra en su recta final con tensión y lucha por los ‘playoffs’
    Draymond Green lanza sobre Victor Wembanyama en un juego entre San Antonio Spurs y Golden State Warriors. Foto: EFE

    Luego de cinco meses de competencia al más alto nivel, la temporada de la NBA entra en su recta final, donde cada posesión empieza a pesar y la lucha por el título toma forma entre los verdaderos contendientes.

    Equipos que han demostrado verdadera fortaleza y consistencia como Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs, Detroit Pistons o Boston Celtics indudablemente estarán entre los favoritos para coronarse campeones.

    Con la última semana de fase regular en marcha, los quintetos no solo buscan mejorar su posición en la tabla sino también asegurar un camino más favorable hacia los playoffs, en un cierre cargado de tensión y estrategia.

    En medio de esa exigencia, aparece el riesgo que ningún equipo quiere enfrentar: las lesiones. Los Angeles Lakers lo viven de primera mano tras la baja de Luka Dončić, quien estará fuera de forma indefinida por una lesión en el isquiotibial, justo cuando el equipo entraba en un momento clave de la temporada.

    Lucha por asegurar el cupo

    Con cada partido que pasa, más claro se vuelve el panorama de los playoffs. Los juegos de hoy domingo, por ejemplo, tendrán un impacto inmediato: Si los Minnesota Timberwolves ganan hoy ante Charlotte Hornets y los Phoenix Suns pierden contra Chicago Bulls, los Timberwolves aseguran su puesto directo en la postemporada mientras los Suns deberán pasar por el temido Play-In.

    Antes del inicio de los playoffs, el Play-In se convierte en la última puerta hacia la postemporada. Este formato reúne a los equipos ubicados entre el séptimo y el décimo lugar de cada conferencia, en una batalla directa por los últimos dos boletos disponibles a los playoffs, que arrancan el 18 de abril.

    Aunque los clasificados aún no están definidos, ya hay equipos que perfilan su candidatura:

    Conferencia Este

    • Philadelphia 76ers (#7)

    • Charlotte Hornets (#8)

    • Orlando Magic (#9)

    • Miami Heat (#10)

    Conferencia Oeste

    • Phoenix Suns (#7)

    • Portland Trail Blazers (#8)

    • Los Angeles Clippers (#9)

    • Golden State Warriors (#10)

    Solo cuatro equipos lograrán extender su temporada y avanzar a los playoffs. A partir de ese momento, cada serie será una prueba de resistencia, talento y carácter, en el camino hacia las Finales de la NBA el 3 de junio.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo


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