La NBA no desembarcará en Europa ‘al menos’ hasta dentro de dos años

Adam Silver, comisionado de la NBA, aseguró este viernes que la NBA no desembarcará en Europa con su propia liga y de la mano de la FIBA “al menos” hasta dentro de dos años.

“Estamos tan al inicio del proceso que es un poco difícil establecer una cronología específica ahora mismo”, dijo Silver en Oklahoma City, donde se juegan estos días las Finales de la NBA entre los Thunder y los Indiana Pacers, según el portal especializado Sport Business Journal.

“Así que estamos al menos a un par de años del lanzamiento”, añadió el comisionado, quien insistió en que quieren avanzar en esta propuesta pero también quieren asegurarse de “consultar a todas las partes interesadas pertinentes”, incluyendo, entre otros, a la Euroliga, jugadores, medios de comunicación y compañías de marketing.

La NBA anunció en marzo de forma oficial y tras una Junta de Gobernadores en Nueva York su intención de crear una liga en Europa con la FIBA como socia.

En esa histórica imagen que proyectaron la NBA y la FIBA había una ausencia muy significativa: la de la Euroliga, una competición enfrentada abiertamente con la FIBA desde hace tiempo.

Todavía en una fase muy prematura de su gestación, Silver habló entonces de una competición con 16 equipos, entre clubes existentes y nuevas creaciones de franquicias. De esos 16 conjuntos, 12 serían permanentes y cuatro serían plazas abiertas.

El calendario sería compatible con el de la FIBA y el de las competiciones nacionales y los partidos se jugarían a 40 minutos en lugar de los 48 de la NBA.

No obstante, quedaron multitud de aspectos en el aire. Por ejemplo, no se detalló una posible fecha de comienzo de esta competición, no se especificó qué ciudades europeas podrían albergar esos clubes, tampoco se desveló qué equipos actuales podrían estar interesados en unirse ni tampoco si pertenecen o no a la Euroliga.

Se espera que se den más pasos hacia esta liga de la NBA en Europa en la próxima Junta de Gobernadores, que se celebrará en julio en Las Vegas.