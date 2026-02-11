Panamá, 11 de febrero del 2026

    Baloncesto

    La NBA sanciona con 7 juegos a Stewart, 4 a Bridges y 2 a Duren por pelea Pistons-Hornets

    El incidente ocurrió en el tercer cuarto cuando Duren y Diabaté se enzarzaron en la disputa de un balón.

    EFE
    La NBA sanciona con 7 juegos a Stewart, 4 a Bridges y 2 a Duren por pelea Pistons-Hornets
    La pelea se dio en el partido disputado el pasado lunes entre Pistons y Hornets. Foto: Captura de pantalla

    La NBA sancionó con 7 partidos de suspensión a Isaiah Stewart y con 2 a Jalen Duren, jugadores de los Detroit Pistons, y con 4 a Miles Bridges y a Moussa Diabaté, de los Charlotte Hornets, por la pelea que se desató durante el juego del lunes y que acabó con los 4 expulsados.

    La NBA informó en un comunicado que la duración de la suspensión de Stewart respondía a “su historial recurrente de actos antideportivos”.

    Duren es uno de los jugadores seleccionados para participar en el juego de las estrellas de este fin de semana en Los Ángeles y solo tiene uno antes del parón para cumplir la sanción. La NBA no ha realizado anuncios al respecto.

    El incidente ocurrió en el tercer cuarto cuando Duren y Diabaté se enzarzaron en la disputa de un balón. El jugador de los Pistons empujó primero al francés, que respondió con una falta dura y encarándose con él. Duren reaccionó tocándole la cara, lo que hizo que Diabaté perdiera el control.

    El resultado fue una batalla campal sobre el parqué de Charlotte en la que Bridges lanzó un puñetazo a Duren, lo que provocó la intervención de Stewart, que se encontraba en el banquillo.

    Los cuatro fueron expulsados. Duren llevaba 15 puntos en el momento de su expulsión, Bridges seis.

    El partido concluyó con victoria para los Pistons a domicilio por 104-110.

    EFE

    Agencia de noticias


