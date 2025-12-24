La NBA se luce en Navidad con una cartelera de lujo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Qué regalazo le ha preparado la NBA este año a todos sus fanáticos alrededor del mundo. Por 18° año consecutivo, la liga celebrará la Navidad con una cartelera de cinco partidos que pondrá a vibrar a sus seguidores y los invitará a buscar la mejor forma de engancharse en uno de los días más mágicos del año.

Los Knicks buscarán afianzarse ante los Cavaliers

Hay pocas cosas en este mundo como una Navidad en la ciudad de Nueva York, y la NBA parece compartir ese sentir. El duelo entre los New York Knicks y los Cleveland Cavaliers dará el puntapié inicial a la jornada desde el mítico Madison Square Garden, a las 12:00 p.m. en punto.

final from Minneapolis.



back home on Thursday pic.twitter.com/84OJQQUDMn — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) December 24, 2025

Los Knicks, flamantes campeones de la Emirates NBA Cup, llegan con récord de 20-9 y ubicados en la parte alta de la Conferencia Este. Los Cavaliers, por su parte, presentan marca de 17-14 y buscan sumar victorias que los mantengan en la pelea por un cupo en la postemporada, aunque aún queda mucho baloncesto por delante.

Ambos equipos ya se enfrentaron en el primer partido de la temporada, con victoria para los Knicks por 119-111. Con el MSG como escenario, este choque promete ser un inicio de película para la velada.

Un choque con sabor a revancha

El segundo partido del día enfrentará a los San Antonio Spurs y los Oklahoma City Thunder, en lo que hoy por hoy es uno de los duelos más atractivos del Oeste.

Los Thunder han tenido un comienzo de ensueño, con récord de 26-4, mientras que los Spurs no se quedan atrás con marca de 22-7. Lo que le suma intriga a este duelo, es que dos de esas cuatro derrotas sufridas por los Thunder han sido frente a los Spurs, incluyendo una este martes 23 de diciembre.

Final from San Antonio pic.twitter.com/5Eo4DOuGJG — OKC THUNDER (@okcthunder) December 24, 2025

Todo apunta a otro partidazo navideño, con oportunidad de revancha inmediata entre los dos mejores equipos del Oeste.

Mavericks vs. Warriors: novato contra leyenda

El tercer encuentro de la cartelera medirá a los Dallas Mavericks ante los Golden State Warriors. Aunque ninguno ha tenido el arranque de temporada esperado, hay un ingrediente que eleva el atractivo del partido.

Golden State cuenta con una leyenda viva como Stephen Curry, mientras que Dallas presenta a uno de los novatos más hipnotizantes de la liga, Cooper Flagg, de apenas 19 años. Flagg rompió recientemente un récord que pertenecía a LeBron James, al convertirse en el adolescente con más puntos anotados en un partido de la NBA.

COOPER FLAGG ELEVATES AND SLAMS IT!!!!



28 POINTS AND COUNTING... 📈



Tap to watch: https://t.co/FNNC5Y88P2 pic.twitter.com/0e0KWhz2FE — NBA (@NBA) December 24, 2025

Estos factores convierten el duelo en un choque intrigante, más allá de los récords.

Rockets vs. Lakers: duelo de titanes

Ya entrada la noche, los Houston Rockets y los Los Ángeles Lakers protagonizarán uno de los duelos más esperados. Los Lakers llegan como el cuarto mejor equipo del Oeste, mientras que los Rockets ostentan la sexta mejor marcade la conferencia.

La dupla de Luka Dončić y LeBron James ha revitalizado a los Lakers, llevándolos a un récord de 19-9. Houston, sin embargo, llegará con sed de revancha tras la dura derrota sufrida en abril, cuando los Lakers se impusieron 140-109.

Nuggets vs. Timberwolves: cierre de película

La jornada cerrará con el choque entre los Denver Nuggets y los Minnesota Timberwolves, dos de los equipos más sólidos de la temporada. Denver llega con marca de 21-8, mientras que Minnesota presenta récord de 20-10, tras vencer a los Knicks este martes.

Será un cierre digno de una Navidad inolvidable, con dos contendientes serios midiéndose en un ambiente de alta exigencia.

Calendario de la cartelera navideña (hora de Panamá)

New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers – 12:00 p.m.

Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs – 2:30 p.m.

Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks – 5:00 p.m.

Los Ángeles Lakers vs. Houston Rockets – 8:00 p.m.

Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves – 10:30 p.m.