Panamá, 02 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Baloncesto

    La NBA vive su jornada navideña más vista en 15 años, con 47 millones de espectadores

    EFE
    La NBA vive su jornada navideña más vista en 15 años, con 47 millones de espectadores
    La jornada navideña inició con el triunfo de los New York Knicks sobre los Cleveland Cavaliers en el Madison Square Garden. Archivo

    La tradicional jornada navideña de la NBA tuvo este 2025 su mejor audiencia en 15 años, con más de 47 millones de espectadores en Estados Unidos, según informó este miércoles la liga.

    La NBA programó una jornada con cinco partidos y una retransmisión ininterrumpida de más de 13 horas, que empezó hacia el mediodía de la Costa Este en el Madison Square Garden y terminó en Denver de madrugada.

    La retransmisión por ESPN, ABC y el resto de plataformas de Disney tuvo una audiencia un 45 % superior a la de 2024. Y eso que, por segundo año consecutivo, volvió a competir con la NFL, el ‘deporte rey’ en Estados Unidos.

    Los partidos de la NBA fueron: New York Knick 126-124 Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder 102-117 San Antonio Spurs, Golden State Warriors 126-116 Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers 96-119 Houston Rockets y Denver Nuggets 142-98 Minnesota Timberwolves.

    En Estados Unidos, la Navidad en la NBA y Acción de Gracias en la NFL han sido tradiciones históricas hasta que el fútbol americano desembarcó en 2024 también el 25 de diciembre.

    EFE

    Agencia de noticias

