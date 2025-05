La NFL anunciará al rival de Dolphins para el juego en Madrid del 13 de mayo

La NFL anunció este jueves que este 13 de mayo será anunciado el rival de Miami Dolphins para el juego en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid correspondiente a la temporada 2025.

Además del contrincante de Dolphins, ese mismo día la liga anunciará la fecha y los equipos involucrados en los seis partidos de temporada regular que se han programado este año.

Los equipos y sedes confirmadas hasta el momento son Londres con tres juegos, dos en el Tottenham Hotspur Stadium, en el que serán locales Cleveland Browns y New York Jets.

That time @tua threw SIX TDs in an epic comeback win in Baltimore 😱



