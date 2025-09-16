La NFL arranca con expectativas divididas entre Chiefs, Eagles y las incógnitas de Cowboys

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El inicio de la temporada de la NFL llega cargado de análisis, pronósticos y debates sobre los equipos que podrían marcar el rumbo en los próximos meses.

Para conocer más detalles sobre los favoritos, posibles candidatos y eventuales decepciones, La Prensa conversó con los especialistas de ESPN, Rebeca Landa, Pablo Viruega, Ciro Procuna y John Sutcliffe quienes compartieron sus visiones sobre lo que depara esta nueva campaña.

Eagles y Chiefs, bajo la lupa

Uno de los grandes temas a seguir será la actuación de los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, dos franquicias que han dominado en los últimos años.

WHAT A TOUCHDOWN 😮‍💨 pic.twitter.com/ZYC8SCusbf — Kansas City Chiefs (@Chiefs) September 14, 2025

Para Rebeca Landa, los Chiefs seguirán siendo contendientes porque mantienen pilares sólidos que funcionan como un engranaje.

“Creo que van a seguir ahí arriba. Siempre y constantemente los hemos puesto en duda: que no tenían suficientes receptores, que Travis Kelce no es el mismo, que perdieron jugadores a la defensa, que no habían firmado contratos, y aun así encuentran maneras de ganar. Tienen estas partes claves, estos pilares del equipo que siguen funcionando muy bien”, dijo Landa.

ROOKIE'S FIRST NFL SACK‼️ pic.twitter.com/A3hkUnHIWj — Kansas City Chiefs (@Chiefs) September 14, 2025

En tanto, Pablo Viruega ve a Kansas City como favorito en su división, aunque con un camino más complicado conforme avance la temporada.

“Creo que sí tienen oportunidad de ganar otra vez la división, veo complicado que ganen la conferencia, pero va a ser mucho más peleada esa división, ya sea con los Chargers o con los Broncos de Denver”, señaló.

Sobre los Eagles, Viruega advirtió que el mayor desafío será dejar atrás el pasado.

“El reto más fuerte es tratar de olvidar lo que pasó el año pasado y enfocarse en que es una nueva temporada. El reto de poder mantenerse, eso es bien difícil”.

Historias a seguir en 2025

La temporada también trae ingredientes atractivos: el regreso de Aaron Rodgers, el momento de los Buffalo Bills y los Detroit Lions, además del papel que puedan jugar equipos como los Raiders y los Buccaneers.

“Otra de las historias es la de Aaron Rodgers, considero yo. Es ver cómo le irá con los Steelers de Pittsburgh. Entonces me interesa ver esa parte”, opinó Landa.

HERE WE GO ‼️ HERE WE GO ‼️ HERE WE GO ‼️ HERE WE GO ‼️ pic.twitter.com/zIi8CEW6R9 — Pittsburgh Steelers (@steelers) September 14, 2025

Por su parte, Viruega le presta mucha atención a los Bills y a los Lions, que aún buscan su primer campeonato en la NFL.

“Uno lo perdió cuatro años de manera consecutiva y está ante la mejor oportunidad de hacerlo, que son los Bills de Buffalo; y el otro nunca ha jugado un Super Bowl, nunca ha llegado, que es Detroit”, expresó.

Mientras que Procuna considera que se debe prestar mucha atención a lo que haga Baker Mayfield con los Tampa Bay Buccaneers, al considerar que tiene el “punto de madurez idóneo”.

En cambio, Sutcliffe está convencido de que los Raiders pueden ser la posible sorpresa, pero no ve a los San Francisco 49ers en la batalla.

“Los Raiders van a sorprender, porque tenían buena defensa, lo que no tenían era ofensiva. Siento que San Francisco se va a caer”, indicó.

Dallas Cowboys, ¿otro año de frustraciones?

Otro equipo que levanta muchas pasiones son los Dallas Cowboys, pero, según estos expertos, tendrán que seguir esperando para ser uno de los protagonistas del circuito.

“Dak Prescott es un año más veterano, tiene menos movilidad. Dallas lo tiene más complicado que otros años. No espero una buena campaña de Dallas, no los veo con récord ganador”, comentó Procuna.

En tanto, Sutcliffe fue directo al considerar que habrá mucha tristeza en Dallas.

“Con Dak Prescott no van a llegar a ningún lado. Esa división que están los campeones (Eagles), está Washington. No creo que van a llegar a nada y otra vez va a haber tristeza en Dallas”.

george's first score reppin' the star ⭐️



Up Next ➡️ #DALvsCHI 9/21 on FOX pic.twitter.com/PEfkBeZT6R — Dallas Cowboys (@dallascowboys) September 15, 2025

Mientras que Viruega no cree que Prescott sea un mal mariscal, pero tampoco ve a los Cowboys en la postemporada.

“Para mí Dak Prescott es un buen quarterback, para llegar a la NFL tiene que ser buen quarterback, para estar en la NFL tiene que ser un buen jugador, los filtros son, créanme, infinitamente estrechos para llegar a un nivel de la NFL. No veo a Dallas en la postemporada, va a ser una temporada peor que la del año pasado porque no hay una personalidad en la posición de entrenador en jefe”, finalizó.

dono flipped the script 🔀



Up Next ➡️ #DALvsCHI 9/21 on FOX pic.twitter.com/NTxVbTMphj — Dallas Cowboys (@dallascowboys) September 15, 2025