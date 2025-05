La NFL confirma a los Washington Commanders como rivales de los Dolphins en el Bernabéu

La NFL ha anunciado este martes oficialmente el calendario de los partidos que se disputarán en Europa, según el cual el encuentro que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid será el que enfrente a los Miami Dolphins, conjunto que ya se conocía, a los Washington Commanders.

Este choque se disputará el domingo 16 de noviembre y será el primero en la historia de la temporada regular de la NFL que se dispute en España, y lo organizará en colaboración con el Ayuntamiento de Maddrid y la Comunidad de Madrid.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a los Washington Commanders a España en nuestro primer partido de temporada regular de la NFL en Madrid, una ciudad global increíble”, afirmó Brett Gosper, director de Europa y Asia-Pacífico de la NFL.

Our house for week 1️⃣6️⃣ 🎟️: https://t.co/w01ohbSvow pic.twitter.com/zXVRLLHEsK

“Este enfrentamiento histórico entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders sigue mostrando el compromiso de la liga con el crecimiento del deporte a nivel mundial, y estamos deseando compartir este trascendental duelo en el Bernabéu, estadio de clase mundial y casa del Real Madrid, con aficionados de toda España y del mundo”, apuntó.

“Para nosotros es un honor representar al área de Washington DC en la escena global del primer partido de temporada regular de la NFL en España. Jugar en el emblemático estadio Bernabéu es una gran oportunidad para conectar con nuevos aficionados y compartir la energía del fútbol americano de los Commanders en una de las grandes ciudades deportivas del mundo. El fútbol americano tiene una capacidad única para unir a la gente y estamos encantados de formar parte de este momento histórico que trae la NFL a Madrid y a Europa”, manifestó Josh Harris, ‘Managing Partner’ de los Commanders.

Our house for week 1️⃣6️⃣ 🎟️: https://t.co/w01ohbSvow pic.twitter.com/zXVRLLHEsK

Los encuentros internacionales (‘International Games’) de 2025 que se disputan en Europa empezarán el domingo 28 de septiembre con el enfrentamiento entre los Pittsburgh Steelers y los Minnesota Vikings en el Croke Park de Dublín (Irlanda), en el también primer partido de la temporada regular de la NFL en dicho país.

A continuación, los Vikings viajarán a Londres para enfrentarse a los Cleveland Browns en el Tottenham Hotspur Stadium -único estadio de la NFL construido expresamente fuera de Estados Unidos- el domingo 5 de octubre, con lo que el equipo jugará dos partidos internacionales consecutivos.

Una semana después, los New York Jets jugarán contra los Denver Broncos, el domingo 12 de octubre, también en el estadio del Tottenham Hotspur, y el tercer y último encuentro en Londres medirá a los Jacksonville Jaguars ante Los Angeles Rams en el estadio de Wembley el domingo 19 de octubre.

Será el decimocuarto partido de los Jaguars en la capital, como parte del compromiso plurianual del equipo de jugar en el Reino Unido.

A look at the rooks 💪 pic.twitter.com/GtYgyukLI1