La NFL refuerza la seguridad con los cambios de reglas

La nueva temporada de la NFL llega con cambios relevantes en sus reglas, con los que la liga busca mayor seguridad para los jugadores y crea un juego más ofensivo.

Entre las modificaciones están en el kickoff (patada de inicio), hip-drop tackle (derribo tomado de la cadera) y jugadas sujetas a revisión.

Para conocer más a detalle cómo influirán estas modificaciones en las incidencias de los partidos, La Prensa conversó con los especialistas de ESPN Ciro Procuna, John Sutcliffe, Kary Correa y Pablo Viruega.

“Creo que será muy divertido. La NFL se dio cuenta de que el año pasado fue el menor número de patadas de regreso, pero al mismo tiempo quieren proteger a los jugadores”, dijo Sutcliffe.

“Entonces, esta zona entre la 10 y la 20 (yardas), están buscando que no haya tanta separación entre los jugadores y no tanta velocidad. Creo que veremos nuevas estrellas en la liga en las patadas de kickoff, algo totalmente nuevo que vamos a ver”, añadió.

En el kickoff, el pateador actuará desde su yarda 35, mientras sus 10 compañeros se alinearán en la yarda 40 del equipo rival, que tendrá al menos nueve de sus hombres entre la yarda 35 y la 30 de su campo. Con esta medida, se espera reducir la velocidad de las colisiones.

“Me encanta lo del kickoff, creo que revivieron esta jugada. Lo que tengo más curiosidad de ver y que se puede convertir en algo caótico es el castigo a la tackleada agarrando por la cintura. Eso generó muchas lesiones en los tobillos y cada vez lo tiene más complicado la defensiva”, expresó Procuna sobre el hip-drop tackle.

“Esa es la que creo que causará más dolores de cabeza. Todas esas modificaciones van en contra de la defensa. Lo que quiere la liga es más puntos, más espectáculo y para la seguridad de los jugadores”, agregó.

Según EFE, Jeff Miller, ejecutivo de la NFL, confirmó que el hip-drop tackle provocó que 15 jugadores sufrieran lesiones de gravedad en las extremidades inferiores en las 230 veces que se utilizó en la temporada 2023. Ahora será penalizado con un castigo de 15 yardas y un primer intento automático.

“Dicen que están matando la esencia del fútbol americano. Me perdonan, pero la esencia de este deporte no es salir y golpear al del frente, esa no es la esencia. La esencia es el trabajo en equipo para ganar o defender yardas. Tienes que cuidar la integridad de los jugadores, las repercusiones que tienen las conmociones, las lesiones en las caderas, en la columna, en el cuello y hoy se sabe más”, comentó Viruega sobre estos nuevos cambios.

“Tienes que poner una patada bien medida y revive el regreso del kickoff y veremos una estrategia en los bloqueos para crear jugadas. Entiendo a la liga, quiere de alguna manera ser más ofensiva, más puntos. Pero sobre todo, la liga quiere proteger a los jugadores”, indicó.

