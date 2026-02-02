Panamá, 02 de febrero del 2026

    NFL

    La NFL reinventa el Pro Bowl para mantener vivo el interés de los fanáticos

    El Pro Bowl se reinventa con flag football y competencias durante la semana del Super Bowl, buscando atraer aficionados y dar mayor relevancia al espectáculo.

    Carlos Vidal Endara
    Steve Young y Jerry Rice (izq.) serán los encargados de dirigir a los equipos de los Pro Bowl Games este martes. Tomada de Instagram: @nfl.

    Mientras la mirada del público está fija en el duelo de este domingo 8 de febrero entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots por el Super Bowl LX, en el Levi’s Stadium, los directivos de la NFL siguen probando formatos distintos para mantener el interés de los aficionados en su emblemático Pro Bowl.

    Esta celebración, que reúne a las estrellas más grandes del deporte, históricamente ha estado marcada por la poca importancia que le otorgaban los fanáticos. Al tratarse tradicionalmente de un evento de exhibición, muchos de los mejores jugadores optaban por no participar, ya que no contaban con mayores incentivos y corrían el riesgo de lesionarse. Aquellos que sí lo hacían participaban con baja intensidad, lo que afectaba la calidad del espectáculo.

    La liga, consciente de esta situación, ha intentado reformular el concepto del Pro Bowl de diversas maneras. Cambios como mezclar jugadores de ambas conferencias en un mismo equipo, integrar competencias de agilidad y destreza e incluso incluir el videojuego oficial Madden NFL no lograron incentivar la pasión de los aficionados.

    La modificación más significativa fue la transformación del partido emblemático —tradicionalmente disputado como un encuentro de fútbol americano de contacto, 11 contra 11— en uno de flag football, con equipos de 7 contra 7.

    Este año, la NFL implementó un cambio adicional: el Pro Bowl dejó de ser un evento aislado para formar parte de las actividades de la semana del Super Bowl. Los jugadores seleccionados participarán en diversas competencias de habilidades, en las que podrán sumar puntos para el equipo de su conferencia (NFC y AFC) y, finalmente, definir al ganador mediante el partido de flag football.

    Jerry Rice y Steve Young, ambas leyendas de los San Francisco 49ers, serán los encargados de dirigir a los equipos de ambas conferencias. Los Pro Bowl Games 2026 comenzarán a las 8:00 p.m. (hora de Panamá), por la señal de ESPN.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo

