La novela entre De Zerbi y Amir Murillo cierra con mensaje sin tapujos de Julio César Dely Valdés

Julio César Dely Valdés cuestionó en redes sociales las críticas contra Michael Amir Murillo tras la dura derrota del Olympique de Marsella ante el PSG.

Julio César Dely Valdés expresó públicamente su postura luego de la contundente goleada 5-0 sufrida por el Olympique de Marsella frente al París Saint-Germain, en un resultado que volvió a encender el debate sobre la reciente salida de Michael Amir Murillo del once titular.

El histórico atacante panameño, con pasado en el PSG entre 1995 y 1997, compartió en sus historias el resumen del partido y acompañó el video con un mensaje directo: “Ahora no está Amir… y ahora qué?”.

La frase fue interpretada como una respuesta a los señalamientos recientes contra el lateral colonense. Murillo había sido señalado directamente por el técnico Roberto De Zerbi, quien indicó que el defensor no tenía hambre competitiva y lo responsabilizó en parte por derrotas recientes del club, incluida la caída en Bélgica ante el Brujas que comprometió opciones europeas en la UEFA Champions League.

Dely Valdés mantiene un vínculo histórico con el club parisino: marcó 29 goles en 84 partidos, registro que aún lo coloca como el panameño con más encuentros en un club francés. Murillo, por su parte, terminó 82 partidos y seis goles con el Marsella.

El exfutbolista Julio César Dely Valdés asiste a la inauguración del Salón de la Fama y Museo del Deporte Panameño este jueves, en Ciudad de Panamá. Archivo

El mensaje de despedida

El sábado Amir agradeció a la afición marsellesa y reconoció que su salida no se dio en los términos ideales.

“Quizás no fue el final que esperábamos, pero no puedo cerrar este capítulo sin decir unas palabras de agradecimiento a ustedes, los fans”, expresó al inicio, destacando el apoyo recibido durante su etapa en el club.

Murillo también remarcó el valor personal de su paso por la institución y la ciudad. ‘

“Marsella siempre será especial y permanecerá en mi corazón… es donde pude cumplir mi sueño de infancia de jugar en la UEFA Champions League”, escribió, subrayando el peso deportivo y emocional de su ciclo en Francia.

En otro tramo del comunicado agradeció directamente al club y a sus compañeros de vestuario: “Quiero agradecer al club la oportunidad que me ha brindado de representar estos colores y formar parte de su historia”.

“Cada día no sería igual sin ellos, y fue un placer compartir vestuario con jugadores tan grandes”, agregó.

El lateral también dejó una declaración de identidad con la institución marsellesa: “El Marsella es diferente, y el OM es un club único. Desde allí, os apoyaré dondequiera que esté”, antes de cerrar con la frase en francés dedicada a la afición.