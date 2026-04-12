La nueva generación del surf panameño se reúne en Isla Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La segunda válida de la Liga Infantil y Juvenil de Surf de Panamá se disputará el sábado 18 de abril.

Tras cinco años de ausencia, la Liga Infantil y Juvenil de Surf de Panamá regresará a Isla Colón, en Bocas del Toro, con la segunda válida del Circuito 2026, programada para el sábado 18 de abril en Playa Paunch.

La Liga DST, organizada por el Club de Surf Infantil y Juvenil DST, se ha consolidado como una plataforma para la formación de nuevas generaciones de surfistas, brindando herramientas competitivas y experiencia en el desarrollo deportivo.

El evento contará con un formato de competencia alineado a estándares profesionales, con jueces avalados por la International Surfing Association, sistema de puntuación oficial, ranking y charlas técnicas. Además, los participantes recibirán retroalimentación individual por parte de los jueces.

Las categorías en competencia serán ocho: Novatos Kids (5 a 12 años), Novatos Teen (12 a 18 años), Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Open Juvenil (18 a 20 años).

Para esta válida, se espera una amplia participación de atletas, con presencia de surfistas de Bocas del Toro y de otras provincias, así como de distintas escuelas y organizaciones deportivas del país.

La organización destacó que las ligas menores cumplen un rol clave en el desarrollo del surf nacional, tanto en la formación de atletas como en la preparación de entrenadores, jueces y oficiales.

Como parte de su calendario 2026, el club contempla nuevas válidas en Playa Guánico y en Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí, con el objetivo de promover el crecimiento del surf y el turismo deportivo en el país.

Cabe mencionar que el Club de Surf Infantil y Juvenil DST es una organización sin fines de lucro, reconocida por Pandeportes, dedicada desde 2012 a la formación de atletas infantiles y juveniles en el surf a nivel nacional.