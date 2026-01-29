La Panamá de Baloy se declara lista para clasificar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección Sub-17 de Panamá completó su último ensayo este jueves por la mañana con un amistoso en el estadio Rommel Fernández ante Río Abajo FC, que terminó en victoria 2-0.

La selección Sub-17 de Panamá completó su último ensayo este jueves por la mañana con un amistoso en el estadio Rommel Fernández ante Río Abajo FC, que terminó en victoria 2-0, en una jornada que sirvió para confirmar sensaciones positivas antes del arranque del Premundial.

El equipo dirigido por Felipe Baloy entra en la recta final de entrenamientos con la convicción de estar listo para competir por uno de los boletos al Mundial, ahora con un panorama más claro tras el retiro de Guadalupe del Grupo B.

El duelo amistoso fue el último ensayo en el escenario que también será la sede de los partidos oficiales.

“Hoy fue un partido importantísimo, otro más para ir entrando en ese ritmo de competencia de cara a la gran prueba que inicia la próxima semana”, afirmó el guardameta Isaías Abuabara, quien milita en el filial del Celta de Vigo en España.

Abuabara destacó que, pese a tratarse del último amistoso, el grupo llega con confianza.

“Siento que estamos preparados para el Premundial. Falta corregir unos detallitos, pero estamos más que preparados”, aseguró. El arquero también subrayó su crecimiento desde su primera experiencia internacional. “La Sub-15 fue mi primera vez en la selección y gracias a eso tengo más experiencia y confianza; ya no soy nuevo, el grupo ya me conoce”.

En cuanto al enfoque táctico, Abuabara explicó la idea que Baloy ha reforzado durante la preparación. “Nos pide que tengamos confianza en nosotros, que salgamos jugando desde atrás, tocando, porque este es nuestro juego”. El hecho de disputar el torneo en casa potencia esa seguridad. “Es una ventaja muy grande tener a nuestra gente, a nuestra familia apoyándonos; eso es muy importante para nosotros”, dijo, antes de dejar clara la meta: “Vamos a dar todo y estoy seguro de que vamos a clasificar a ese Mundial”.

Desde el frente de ataque, Lucas Norte, delantero de Plaza Amador, coincidió en el mensaje de serenidad y trabajo. “Estamos enfocados en lo nuestro. Sabemos que ningún rival va a ser fácil, pero con trabajo y sacrificio vamos a sacar los resultados y, primero Dios, clasificar al Mundial”, expresó tras el amistoso.

Norte explicó que el equipo ha asimilado bien las exigencias del cuerpo técnico. “Somos un equipo al que le gusta tener la pelota, tocar y movernos. Al presionar arriba la recuperamos más rápido y ya el resto es acomodarla y meterla”. Sobre la etiqueta de favorito, fue cauto. “Puede que nos vean así, pero el fútbol es fútbol. La pelota es redonda y puede pasar lo que sea. La confianza está alta, pero sabemos que nada es fácil”.

El atacante también resaltó el valor de contar con compañeros que ya vivieron un Mundial Sub-17 en noviembre pasado.

“Ellos nos dan muchísima confianza, nos transmiten su experiencia y nos recuerdan que somos humanos, que podemos equivocarnos y también hacerlo muy bien”.

Con el retiro de Guadalupe, Panamá ya conoce su calendario definitivo en el Grupo B del Premundial, que se disputará íntegramente en el Rommel Fernández. El debut será ante Dominica el jueves 5 de febrero a las 5:00 p.m.; luego enfrentará a Anguila el sábado 7 de febrero a las 8:00 p.m.; y cerrará la fase de grupos ante Nicaragua el martes 10 de febrero, también a las 8:00 p.m. Solo el primer lugar del grupo asegurará el boleto directo al Mundial Sub-17 de la FIFA.