La Panamá de Felipe Baloy se jugará el liderato ante Honduras del Uncaf Sub-19

La selección de Panamá dio un paso firme rumbo a las instancias decisivas del Torneo Uncaf Sub-19 al vencer 1-0 a Nicaragua este domingo en el COS Sports Plaza, gracias a un gol de penal de Ángel James al minuto 81. El equipo dirigido por Felipe Baloy sumó su segundo triunfo consecutivo y mantiene la portería sin goles en contra después de dos jornadas.

El desarrollo del partido tuvo similitudes con la presentación del viernes ante Cuba. Panamá dominó, llegó con frecuencia al área rival, pero volvió a marcharse al descanso sin anotar. Lo que sí repitió fue el orden defensivo, con una línea que protegió con solvencia al arquero Alberto Ruiz, protagonista de intervenciones claves.

El tanto del triunfo llegó en la recta final, cuando James, quien ya había abierto el marcador ante Cuba, asumió la responsabilidad desde los once metros y convirtió. Fue el 1-0 que premió la insistencia panameña en un partido cerrado frente a una Nicaragua combativa.

A primera hora en el mismo escenario, Honduras venció 6-1 a Cuba y también llegó a seis puntos en la clasificación, lo que convierte el duelo del martes entre panameños y catrachos en un choque directo por el primer lugar del grupo. El encuentro se disputará el 9 de diciembre a las 3:00 p.m.

En el grupo B, Guatemala venció 3-0 a El Salvador en el Yappy Park, mientras que Costa Rica igualó 2-2 con Puerto Rico, resultados que mantienen abierta la lucha por los puestos de clasificación.

La final del torneo está programada para el jueves 11 de diciembre en el COS Sports Plaza, también a las 3:00 p.m. Antes se jugará el partido por el tercer puesto entre los segundos lugares de cada grupo, mientras que en el Yappy Park se definirán las posiciones del quinto y séptimo lugar.

Panamá viene de ser subcampeón en la edición anterior, donde cayó en penales ante Guatemala.

La competencia con sede en la capital panameña funciona como primera etapa de preparación hacia la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.