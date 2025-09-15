Panamá, 15 de septiembre del 2025

    Competencia en Japón

    La panameña Gianna Woodruff avanza a la semifinal en el Mundial de Atletismo

    Henry Cárdenas P.
    Gianna Woodruff logró su clasificación a la ronda semifinal en el Mundial de Atletismo. Cortesía @FotografiaDeportiva

    La velocista panameña Gianna Woodruff clasificó la noche de este domingo a la ronda semifinal de la prueba de los 400 metros vallas en el Mundial de Atletismo que se lleva a cabo en Tokio, Japón.

    Woodruff compitió en la ronda eliminatoria en el cuarto heat, finalizando en la tercera posición con un tiempo de 54.60 segundos.

    De acuerdo con lo establecido en la competencia, los cuatro primeros puestos de la eliminatoria y los cuatro mejores tiempos del resto de competidoras de la primera ronda avanzaron a la semifinal.

    Para la ronda semifinal, que se desarrollará el miércoles 17 de septiembre, hay programados tres heats y a Woodruff le corresponde competir en el primero. Esto será a las 7:00 a.m. del miércoles.

    Para la final clasifican los dos primeros puestos de cada prueba o heat de la semifinal y los dos mejores tiempos del resto de participantes.

    La mejor marca que ha logrado Woodruff esta temporada en los 400 metros vallas es de 53.89 segundos.

