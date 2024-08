La panameña Jennisín Rosanía recibirá homenaje y competirá en el Mundial

Escuchar audio noticia

La atleta panameña Jennisín Rosanía tendrá un fin de semana muy especial al recibir un reconocimiento y competir en el Mundial de la Federación Internacional de Jiu-Jitsu Brasileño (IBJJF), que se realizará en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Rosanía comentó que el galardón que obtendrán será por haber quedado en la primera posición del ranking de su categoría durante el periodo 2023-2024.

“Me enviaron una carta explicando que ese día premiarán a todos los que hemos quedado en el top tres de cada categoría y también la entrada al salón de la fama”, dijo Rosanía, quien pertenece a la academia Atos Panamá.

“Estoy muy emocionada. En esta ceremonia me entregarán el reconocimiento el 30 de agosto (por hoy). En los últimos años, he estado en este ranking, pero eso no quiere decir que esté en este all-around. Recibir esto es muy significativo, porque la mayoría de las veces se lo llevan los pesos pesados”, agregó.

Rosanía expresó que, al competir en la categoría máster cinturón negro ligero, tuvo que ganar torneos importantes para acumular la mayor cantidad de puntos y lograr el primer lugar en la clasificación.

“El Panamericano que gané este año me dio muchos puntos, porque era un Grand Slam. Obviamente, el torneo que más puntos otorga es el Mundial, donde el año pasado gané bronce”, comentó Rosanía, quien acaba de ganar el 10 de agosto la International Cup en Chicago.

Mundial

Esta experimentada guerrera explicó que la ceremonia forma parte del itinerario de la Copa del Mundo, que también se disputará este fin de semana en Las Vegas.

“La ceremonia es importante, pero lo más grande es lograr competir en un Mundial. Forma parte del IBJJF, que es el organismo más importante del jiu-jitsu brasileño. Es como si fuera la FIFA en el fútbol”, comentó Rosanía, quien aseguró que está lista y preparada para enfrentar a sus rivales.

“En mi categoría tendré que enfrentar a seis rivales. Estoy muy motivada para hacer las cosas bien y lograr los resultados”, finalizó.

“Todo esto se ha logrado con mucho sacrificio, dedicación, pasión, concentración, perseverancia y salud”, añadió.