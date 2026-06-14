Panamá, 14 de junio del 2026
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    Boxeo

    La panameña Nataly Delgado conquista el título mundial supermosca de la AMB

    La boxeadora venció por decisión unánime a Jasmine Artiga, en Orlando.

    Humberto Cornejo
    La panameña Nataly Delgado conquista el título mundial supermosca de la AMB
    Este título representa la consolidación de un proceso que comenzó en julio de 2025 para la panameña. LP

    La boxeadora panameña Nataly Delgado protagonizó uno de los grandes golpes del año en el boxeo al imponerse por decisión unánime a la estadounidense Jasmine Artiga y coronarse campeona mundial supermosca (115 libras) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

    El combate se disputó este sábado en el Hotel Caribe Royale de Orlando, Florida, donde la veragüense dominó el enfrentamiento a lo largo de los 10 asaltos. Los tres jueces coincidieron en sus tarjetas con puntuaciones de 97-93 a favor de la panameña.

    “Para los que no creían y no querían reconocer mi título interino, aquí está el título regular para que valoren el sacrificio de los atletas”, expresó Delgado entre lágrimas al terminar el combate.

    Este título representa la consolidación de un proceso que comenzó en julio de 2025, cuando la veragüense se coronó campeona interina al vencer por decisión unánime a la mexicana Maribel Ramírez en el Centro de Entrenamientos “Tierra de Campeones” de Atheyna Bylon.

    Con este triunfo, Delgado mejora su récord profesional a 21 victorias, 7 derrotas y 2 empates, con 5 nocauts, mientras que Artiga sufrió su primera derrota como profesional y dejó su marca en 15-1-1, con 7 nocauts.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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