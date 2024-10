La panameña Teresa Almengor se siente lista para disputar el título interino de peso pluma

Escuchar audio noticia

La boxeadora panameña Teresa Almengor continúa con su ardua preparación de cara a su pelea por el título interino de peso pluma (126 libras) de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo), cuando se enfrente a la española Jennifer Miranda el próximo 20 de octubre en el Teatro Las Vegas, en Madrid, España.

Almengor, de 30 años, se entrena en el gimnasio La Basita, en la ciudad de David, Chiriquí, bajo la supervisión del entrenador Carlos Núñez.

Almengor llega a este combate con un récord de 9-1-3, con 4 KOs, mientras que Miranda subirá invicta al cuadrilátero con una foja de 11-0, con 1 KO. Este enfrentamiento es parte de la cartelera Road to the World.

La boxeadora chiricana Teresa 'La Polla' Almengor entró en la recta final de su preparación para su pelea de título mundial interino pluma de la @WBABoxing el 20 de octubre en Madrid, España vs. la local Jennifer Miranda. @As_MasDeporte @Criistinaparra_ @NotiFight @GilberticoWBA pic.twitter.com/FfSy7NGHdX — Aurelio Ortiz (@AurelioOrtiz31) September 30, 2024

“Gracias a Dios me han dado esta oportunidad de pelear por un título. Me siento bien, contenta por este combate y me he preparado para dar lo mejor de mí. Soy una guerrera, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?”, comentó Almengor.

La panameña también mencionó que tiene referencias sobre su rival, señalando que su entrenador se encargará de preparar el plan de batalla para superar a la gladiadora española.

Esta será la primera pelea de Almengor fuera de territorio panameño desde que inició su carrera profesional en 2018.