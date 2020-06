La pancarta “White Lives Matter” es fuertemente criticada en Inglaterra

La pancarta “White Lives Matter” (Las vidas de los blancos importan), mostrada el lunes por un avión que sobrevolaba el partido de Premier League Manchester City-Burnley (5-0), fue fuertemente criticada el martes, con un responsable de la asociación antirracista Kick It Out recordando que el movimiento “Black Lives Matter” (Las vidas de los negros importan) reclama solo la igualdad de derechos.

El avión llevando una pancarta “White Lives Matter Burnley” apareció en el cielo poco después de que todos los actores de este partido hubieran puesto una rodilla en tierra para rendir homenaje al movimiento “Black Lives Matter”, que lucha contra el racismo y la violencia policial.

Un gesto que había sido imitado antes en todos los partidos desde la reanudación de la Premier League el 17 de junio.





Mientras los jugadores del City - Burnley se arrodillaban contra el racismo, un avión sobrevoló el Etihad con el mensaje: "WHITE LIVES MATTER BURNLEY" (las vidas blancas importan Burnley).



Ben Mee, capitán del Burnley: "me da vergüenza. Esta gente necesitan educarse a sí mismos" pic.twitter.com/K4CQYxdypz — Roque Oller (@roqueollerr) June 22, 2020

“El objetivo de Black Lives Matter no es disminuir la importancia de la vida de las otras personas”, señala Sanjay Bhandari, presidente de Kick It Out, que lucha contra las discriminaciones en el fútbol inglés.

“Se trata de señalar que las personas negras son privadas de algunos derechos humanos únicamente debido al color de la piel. Es cuestión de igualdad”, añadió.

“Realizamos todas las verificaciones para establecer las circunstancias detalladas alrededor de este incidente”, indicó la policía de Lancashire, en un comunicado difundido este martes.

“Nos damos cuenta de que esta pancarta ofendió a muchas personas”, añadió Russ Procter, el jefe de la policía regional, citado en el comunicado, pero la policía debe todavía determinar si el acto constituye un delito.

“En sí mismas, las palabras (“White Lives Matter”) no son insultantes, es solo el contexto. Muestran un rechazo al debate que está en curso”, estimó Iffy Onuora, responsable de cuestiones de igualdad de la Professional Footballers’ Association, el sindicato de jugadores.

“White Lives Matter” es un eslogan nacido en los medios supremacistas blancos en Estados Unidos como reacción al movimiento Black Lives Matter y que es frecuentemente utilizado por la extrema derecha europea.





“Por el momento, no sabemos quién está detrás de esto”, admitió Piara Powar, director ejecutivo de Football Against Racism in Europe (Fare), una ONG antirracista, pero “opuesto al mensaje de BLM, ‘White Lives Matter’ solo puede estar motivado por el racismo y el rechazo de la igualdad de derechos”, estimó.

“Las reacciones racistas al movimiento Black Lives Matter (BLM) son una tendencia en Europa que hemos constatado y documentado”, aseguró.

El Burnley había condenado inmediatamente la pancarta.

“El club está orgulloso del trabajo efectuado a través de sus programas comunitarios reconocidos en colaboración con todos los géneros, todas las religiones o todas las creencias, y se opone a toda forma de racismo”, había escrito en un comunicado, prometiendo prohibir la entrada a su estadio Turf Moore a los responsables.