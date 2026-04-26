Panamá, 26 de abril del 2026

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    UFC

    La Pantera Edwards firma triunfo clave en su carrera y extiende racha en UFC

    La panameña venció por decisión unánime a la brasileña Norma Dumont en el UFC Fight Night en Las Vegas.

    Humberto Cornejo
    La Pantera Edwards firma triunfo clave en su carrera y extiende racha en UFC
    Joselyne Edwards levanta los brazos al conocer la decisión de los jueces. Foto: Tomada de ufc

    La panameña Joselyne Edwards firmó este sábado una de las victorias más importantes de su carrera en la UFC al derrotar por decisión unánime (29-28, 29-28, 30-27) a la brasileña Norma Dumont en el evento coestelar del UFC Fight Night: Sterling vs. Zalal, disputado en Las Vegas.

    En un combate de alto nivel táctico, La Pantera mostró evolución, inteligencia y carácter para imponerse ante una rival que llegaba como número tres del ranking y con seis victorias consecutivas.

    El primer asalto fue una batalla cerrada, con Dumont intentando imponer su juego desde el clinch y buscando el derribo. Sin embargo, Edwards respondió con solvencia en los intercambios cortos, conectando rodillazos efectivos y, sobre todo, destacando en el grappling defensivo. Incluso desde el suelo, la panameña logró castigar con codos y revertir posiciones, cerrando el round con mejores sensaciones.

    En el segundo asalto, la pelea se fue más al striking. Ambas intercambiaron patadas bajas y combinaciones, pero Dumont encontró momentos con contragolpes claros. Aun así, Edwards volvió a inclinar la balanza a su favor en los tramos finales, presionando contra la jaula y conectando rodillazos en el clinch, un recurso que fue constante y efectivo en su estrategia.

    El tercer y último asalto fue determinante. Con el combate en juego, Edwards aumentó el volumen y tomó el control del ritmo. Mezcló bien sus ataques, alternando jabs, patadas al cuerpo y presión constante sobre Dumont. Aunque la brasileña tuvo respuestas aisladas, fue la panameña quien marcó la iniciativa, dominó los espacios y cerró la pelea con mayor contundencia, dejando una impresión clara en los jueces.

    El resultado confirma el gran momento de Edwards, quien aceptó la pelea con poca anticipación y aun así logró imponerse con autoridad ante una de las principales contendientes de la división.

    Con esta victoria, Joselyne Edwards sumó su quinta victoria consecutiva y envió un mensaje claro dentro de la UFC.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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