Panamá, 24 de abril del 2026

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    Combate

    ‘La Pantera’ Edwards solo espera el campanazo para enfrentar a Norma Dumont

    La panameña completó el pesaje sin problemas y está lista para el UFC Fight Night, buscando extender su racha de cuatro victorias consecutivas.

    Humberto Cornejo
    ‘La Pantera’ Edwards solo espera el campanazo para enfrentar a Norma Dumont
    Joselyne Edwards viene de superar a Nora Cornolle. Foto: Tomada de ufcespanol

    La panameña Joselyne La Pantera Edwards completó con éxito su pesaje para el combate contra la brasileña Norma Dumont, en el UFC Fight Night de este sábado 25 de abril en Las Vegas.

    La Pantera subió a la báscula y no tuvo problemas para marcar 135.5 lb, el mismo peso que registró Dumont, quien está clasificada #3 del ranking.

    Edwards aceptó el combate con muy poca antelación luego de que Yana Santos se retirara por lesión, lo que le permitirá medirse a una de las mejores peleadoras de su categoría en un evento coestelar de UFC Fight Night: Sterling vs. Zalal.

    “Me siento genial, estoy muy contenta. El campamento fue excelente y estoy lista para dar un gran espectáculo”, dijo Edwards a UFC.com previo al pesaje.

    “Más que dar un espectáculo, estoy lista para salir a por la victoria con esta gran oportunidad que se me ha brindado”, agregó.

    A pesar de la preparación rápida, la panameña se mostró confiada en su capacidad de adaptación.

    “Siempre entreno muy duro, entreno intensamente en Xtreme Couture, entrenando con los mejores. Estaba lista y preparada. Lo importante es estar concentrada y lista para pelear”.

    La Pantera llega a esta pelea con una racha de cuatro victorias consecutivas en la UFC, incluyendo dos por nocaut y dos por sumisión, un salto importante respecto a sus primeras victorias en la empresa, que fueron por decisión de los jueces.

    “No hubo un gran cambio, fue simplemente persistencia. Fue constancia”.

    Sobre su enfrentamiento con Dumont, Edwards afirmó que será una gran pelea y un gran desafío.

    “Es una peleadora dura, muy inteligente y sabe cuándo atacar. La forma de ganar es presionarla y ser agresiva; tiene que ser un nocaut o una sumisión”, mencionó.

    La pelea se realizará este sábado en el Meta APEX Arena, y Edwards buscará mantener su racha y consolidarse como una de las figuras destacadas de la UFC en la categoría peso pluma femenina.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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