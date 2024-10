La presencia de José ‘Coto’ Córdoba ante el Hull City se decidirá a última hora

Escuchar audio noticia

El entrenador del Norwich City, Johannes Hoff Thorup, dejó abierta la posibilidad de que el panameño José Coto Córdoba aparezca en la convocatoria del equipo para enfrentar mañana al Hull City, en la novena fecha del EFL Championship.

La duda sobre la presencia de Córdoba surge después de haber sentido molestias en una de sus rodillas en el empate 1-1 ante el Leeds, que lo obligó a salir en el medio tiempo.

“Córdoba está mejor de lo esperado”, comentó Hoff Thorup, quien había puesto al istmeño en la titularidad en los últimos tres encuentros.

“Lo más probable es que este para mañana, pero será una convocatoria de último momento”, agregó.

Por otro lado, el técnico se refirió sobre el llamado de Córdoba para los amistosos de la Roja en el mes de octubre, que tiene como rivales a Estados Unidos (12 de octubre) y Canadá (15 de octubre).

Good news from Colney…



Jose Cordoba should be in the squad to play Hull tomorrow pic.twitter.com/T6KtDvYu5v