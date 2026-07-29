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    Fútbol

    La presencia de Radamel Falcao en Panamá reaviva rumores con San Francisco FC

    Radamel Falcao García estuvo en una clínica de Costa Sur y alimentó las especulaciones sobre un posible vínculo con San Francisco FC

    Guillermo Pineda G.
    La presencia de Radamel Falcao en Panamá reaviva rumores con San Francisco FC
    Radamel Falcao García atiende a los medios de comunicación durante una conferencia de prensa con Millonarios FC. EFE

    La presencia de Radamel Falcao García en Panamá ha generado una ola de especulaciones sobre su futuro deportivo.

    Una fotografía del delantero colombiano en una clínica ubicada en Costa Sur comenzó a circular en redes sociales y bastó para que resurgieran los rumores que lo vinculan con el San Francisco FC, uno de los clubes protagonistas del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

    Falcao apareció junto a Luis Fernando Lastra en Avanzar Panamá, un centro de fisioterapia ubicado en el corregimiento de Don Bosco. La clínica fue inaugurada en 2023 por Lastra junto al exseleccionado panameño Felipe Baloy y desde entonces ha recibido a distintos atletas de alto rendimiento.

    Aunque la imagen confirma que el atacante de 40 años estuvo en territorio panameño, hasta el momento no existe información oficial que indique que sostenga negociaciones con el conjunto chorrerano o con algún otro club del fútbol nacional.

    La incertidumbre sobre el futuro del goleador histórico de la selección colombiana comenzó tras su salida de Millonarios.

    El presidente del club bogotano, Enrique Camacho, confirmó que la renovación del contrato no fue posible debido a la carga tributaria que representaba mantener al experimentado delantero en Colombia.

    El medio Portafolio publicó a inicios de junio que en Colombia, cualquier persona que esté más de 183 días en el país durante un año se convierte en residente fiscal. La eventual obligación tributaria no estaría limitada a los ingresos que el futbolista pudiera recibir por su actividad profesional en el país, sino que podría abarcar todo su patrimonio e ingresos alrededor del mundo.

    Sin club

    Ese escenario dejó a Falcao como agente libre y abrió la puerta para que analizara ofertas del exterior.

    Durante el primer semestre de 2026 disputó 11 partidos con Millonarios entre la Liga BetPlay, la Copa Colombia y la Copa Sudamericana, mientras los aficionados del conjunto embajador mantenían la esperanza de verlo continuar en el equipo.

    El delantero, que construyó una destacada carrera en clubes como Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray y Rayo Vallecano, tampoco ha anunciado oficialmente su retiro del fútbol profesional, por lo que sigue evaluando cuál será el siguiente paso de su trayectoria.

    La posibilidad de verlo en la LPF ha despertado tanto entusiasmo como dudas. Resulta difícil imaginar a un jugador con semejante recorrido internacional disputando sus partidos como local en el estadio Agustín “Muquita” Sánchez de La Chorrera, un escenario que continúa presentando limitaciones en infraestructura mientras espera futuras mejoras por parte del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

    Sin embargo, existe un elemento que ha alimentado las versiones. San Francisco FC, al igual que Águilas de la U, de la Liga Prom, forma parte de un proyecto respaldado por un grupo inversionista colombiano.

    De acuerdo con distintos reportes publicados en Colombia, una de las personas vinculadas a esa inversión mantiene una relación cercana con Falcao, un detalle que ha servido como punto de partida para las especulaciones.

    La presencia de Radamel Falcao en Panamá reaviva rumores con San Francisco FC
    Radamel Falcao García disputa un partido con la camiseta de Millonarios. EFE

    ¿En Panamá o Florida?

    Mientras la fotografía tomada en Panamá alimentaba los rumores, el propio Falcao también enviaba una señal sobre su presente.

    Casi al mismo tiempo que Avanzar Panamá compartía este martes la imagen del colombiano, el delantero publicó un reel en sus redes sociales entrenando en un gimnasio en el estado de Florida.

    En el video se observa al atacante realizando trabajos físicos en las instalaciones de FB Training, un centro de alto rendimiento ubicado en Doral, Florida, donde ha entrenado en otras oportunidades y que también ha sido utilizado por figuras del fútbol colombiano como Juan Fernando Quintero.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

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