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    Decisión

    ¿Se va Thomas Christiansen? La FPF habría pausado su renovación

    La FPF habría decidido no aprobar de momento la renovación de Thomas Christiansen como técnico de Panamá. Factores económicos y un posible interinato marcan el futuro de La Roja.

    Humberto Cornejo
    ¿Se va Thomas Christiansen? La FPF habría pausado su renovación
    El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, en el partido ante Inglaterra en el estadio MetLife de Nueva Jersey. EFE/Ángel Colmenares

    La continuidad de Thomas Christiansen al frente de la selección de Panamá podría tomar una pausa.

    Según informes extraoficiales, el Comité Ejecutivo de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) habría decidido no aprobar, de momento, la renovación del entrenador español.

    Aunque no existe una comunicación oficial, la decisión habría sido tomada de manera unánime, al considerarse principalmente aspectos económicos y presupuestarios, en medio del proceso de transición que vivirá la federación con la elección de una nueva directiva en diciembre próximo.

    La renovación de Christiansen no queda descartada. De hecho, el técnico español continúa siendo la primera opción para mantenerse al frente de la selección nacional de fútbol de Panamá una vez se defina el panorama administrativo de la FPF.

    Uno de los factores analizados dentro de la negociación es el aspecto económico. El salario actual de Christiansen y su cuerpo técnico ronda los 70 mil dólares mensuales, mientras que una extensión contractual representaría un incremento de esa cifra.

    ¿Se va Thomas Christiansen? La FPF habría pausado su renovación
    Thomas Christiansen conversa con los jugadores de cara a su partido número 90 al mando de la selección de Panamá. Cortesía/Fepafut

    Ante este escenario, la FPF contempla la figura de un interinato para dirigir a la selección durante el cierre del año. Entre los nombres que aparecen como candidatos están Mario Méndez y Felipe Baloy, quienes podrían asumir el cargo de manera temporal hasta que la nueva directiva tome una decisión definitiva.

    Además, La Roja iniciará sus competencias internacionales en noviembre, cuando disputará los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf.

    La información sobre la situación de Christiansen comenzó a tomar fuerza luego de que el comunicador Ricardo Icaza fuera uno de los primeros en adelantar detalles sobre la decisión de la FPF.

    Un ciclo con resultados históricos

    Desde que asumió el cargo en 2020, Thomas Christiansen dirigió a Panamá en 92 partidos, con un registro de 44 victorias, 21 empates y 27 derrotas.

    Durante su proceso, el entrenador español llevó a la selección panameña a tres participaciones en el Final Four de la Liga de Naciones Concacaf, además de conquistar un subcampeonato en dicho torneo.

    También alcanzó la final de la Copa Oro 2023 y logró avanzar hasta los cuartos de final de la Copa América 2024.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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