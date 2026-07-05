La revancha del 98: Brasil y Noruega reescriben un capítulo pendiente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El reto de la Canarinha para romper el invicto vikingo en el Mundial 2026.

Veintiocho años después, Brasil y Noruega vuelven a verse las caras.

Este será el quinto enfrentamiento entre ambas selecciones en todas las competiciones, y apenas su segundo cruce en una Copa Mundial de la FIFA.

Un duelo que inevitablemente rememora la histórica victoria nórdica por 2-1 en la fase de grupos de Francia 1998.

Para sorpresa de muchos, el conjunto vikingo permanece invicto ante Brasil en los cuatro partidos previos que conforman su historial, y registra un saldo de dos victorias y dos empates.

El fantasma europeo

La Canarinha arrastra una pesada racha negativa ante rivales de la UEFA.

Desde que venció a Alemania en la final de 2002, Brasil ha sido eliminado o derrotado en cada una de sus seis eliminatorias mundialistas disputadas ante escuadras europeas.

Estas caídas ocurrieron ante Francia (cuartos de final de 2006), Países Bajos (cuartos de final de 2010), Alemania (semifinales de 2014), Países Bajos (partido por el tercer puesto de 2014), Bélgica (cuartos de final de 2018) y Croacia (cuartos de final de 2022).

Croacia frente a Brasil en el Mundial de Qatar 2022. EFE

Brasil ha demostrado un dominio casi absoluto en la actual instancia del torneo, ya que ha superado nueve de sus últimos diez partidos de octavos de final en una Copa Mundial.

Su única caída en este trayecto se remonta a 1990, con una derrota por 1-0 ante Argentina.

En esta edición de 2026, el cuadro brasileño busca ganar cuatro partidos consecutivos de Copa del Mundo por primera vez desde su racha de once triunfos entre 2002 y 2006.

La irrupción de Noruega

Este encuentro representará el segundo partido de eliminación directa que disputa Noruega en la Copa Mundial de 2026.

Antes de este año, la selección noruega solo había jugado dos encuentros de eliminación directa en grandes torneos (Copa Mundial o Eurocopa) en toda su historia, y perdió los octavos de final tanto en 1938 como en 1998; en ambas ocasiones, frente a Italia.

En sus cuatro compromisos disputados en el actual Mundial, Noruega ha marcado diez goles y ha encajado ocho.

Erling Haaland celebra tras anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de eliminatoria del Mundial 2026 ante Costa de Marfil. EFE/ Carlos Ramirez

Si la selección nórdica logra marcar y recibir gol en este choque ante los sudamericanos, se unirá a un selecto club.

Solo cinco selecciones habían logrado anotar y encajar en cada uno de sus primeros cinco partidos de una misma edición de fase final.

Estos equipos fueron Brasil en 1938, Suecia en 1950, Alemania en 1970, Bélgica en 1986 y Suecia en 1994.

La táctica del Scratch

En la Copa Mundial de este año, Brasil promedia 15 remates por partido y acumula 60 disparos en sus primeros cuatro encuentros.

Vinicius Junior anota el primero de sus dos goles frente a Escocia en el Mundial 2026. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Esta cifra representa su segunda cantidad de tiros más baja registrada en una sola edición desde 1966, con lo cual se ubica solo por delante del registro de 14 disparos de 1998.

Figuras y récords individuales

Bruno Guimarães: El mediocampista ha repartido cuatro asistencias en la Copa Mundial de 2026.

Esta cifra es la segunda más alta registrada por un jugador de Brasil en una misma edición del torneo desde 1966, y empata los registros de Zico (1982) y Tostão (1970).

El récord absoluto lo mantiene Pelé, con seis asistencias en 1970.

El brasileño Bruno Guimarães durante el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Japón. EFE/Carlos Ramírez

Erling Haaland: El delantero noruego podría convertirse en el octavo jugador europeo en marcar en cada una de sus primeras cuatro apariciones en la Copa Mundial.

Sería el primero en lograrlo desde el italiano Christian Vieri en 1998.

Haaland ha marcado en cada uno de sus últimos trece partidos internacionales de competición, con un total de 25 goles durante esta racha.

El delantero Erling Haaland celebra tras anotar el segundo gol de su equipo durante el Mundial 2026. EFE/ Carlos Ramirez

Martin Ødegaard: Podría convertirse en el primer jugador registrado (desde 1966) en brindar una asistencia en cada uno de sus primeros cuatro partidos en una Copa Mundial.

Martin Ødegaard, fue protagonista en el enfrentamiento de octavos de final contra Costa de Marfil. EFE/EPA/JEFFREY MCWHORTER

Posibles alineaciones

Brasil: Alisson; Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Danilo; Casemiro, Bruno Guimarães, Danilo Santos (o Gabriel Martinelli); Rayan, Vinícius Júnior y Matheus Cunha.

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Leo Østigård, Andreas Hanche-Olsen, David Møller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Oscar Bobb, Antonio Nusa y Erling Haaland.

Los vikingos están dispuestos a seguir remando hasta el puerto de cuartos de final, donde nunca han atracado.