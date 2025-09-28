La revolución en la formación de entrenadores de fútbol en Panamá: un camino hacia la profesionalización

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El desarrollo futbolístico de un país depende de muchos factores que no solo se limitan a la calidad de los jugadores o a contar con campos adecuados, sino que es el resultado de un trabajo integral que involucra tanto la gestión dirigencial como la preparación constante de los cuerpos técnicos.

Consciente de ello, la Federación Panameña de Fútbol (FPF) ha intensificado su programa de formación de entrenadores, otorgando diferentes tipos de licencias que brindan las herramientas necesarias para desarrollar a la nueva generación de futbolistas panameños.

La Prensa conversó con Leandro Ferreira, jefe de Educación de la FPF, quien explicó que esta iniciativa surge desde como respuesta a una necesidad regional identificada por la FIFA.

“Surge debido a una carencia y a una necesidad en la región. FIFA desarrolló unos proyectos a través de algo que denominó TDS, que vendría siendo unos esquemas de educación, ya sea en entrenamiento y administrativos de otros tipos de proyectos como la creación de canchas”, dijo Ferreira.

“En este caso, es educación y, como dije anteriormente, la carencia de educación específica para los entrenadores hizo que FIFA globalizara este asunto a través de todas las confederaciones. Cada confederación, como UEFA, Conmebol, la AFC y Concacaf, tuvo que desarrollar una convención que sería un marco legal mínimo para estandarizar esta educación técnica para todos los entrenadores”, agregó.

Formación por niveles

Ferreira explicó que el sistema de capacitación se estructura en distintos niveles que permiten al técnico avanzar progresivamente según su especialización. Todo inicia con la licencia D.

“El nivel básico sería la licencia D, luego vendrían la licencia C y B, que entre ambas buscan capacitar y tecnificar al entrenador respecto a las necesidades del fútbol base, infantil y juvenil”, señaló Ferreira, quien explicó que a la fecha se han formado a 4,000 directores.

“El entrenador que finalice la etapa C y B se estaría capacitando como especialista en fútbol juvenil. Luego vendría la parte profesional y más técnica, como la licencia A y Pro”, añadió.

También mencionó que, para el próximo año, la federación proyecta ampliar su catálogo académico con cursos en futsal, preparación física, psicología deportiva, administración y gestión de academias, entre otros programas complementarios.

Desafíos y proyección internacional

Uno de los retos actuales de este programa es llevar estas oportunidades de formación a todo el país, con el objetivo de masificar las licencias en el interior.

“Estamos buscando la forma de hacerlo, es uno de nuestros objetivos a corto y mediano plazo. Estamos desarrollando modalidades presenciales y virtuales para poder lograr ese objetivo, pero en términos generales tenemos una nota muy positiva en cuanto a la aceptación de las personas”, destacó Ferreira.

De igual forma, subrayó la importancia de la convención de Concacaf, que establece un marco educativo común entre las 41 federaciones de la región, y cómo esta estandarización abre nuevas oportunidades para los técnicos panameños.

“Concacaf tiene que lidiar con potencias como Estados Unidos, México, Canadá, tiene que lidiar con la región centroamericana y también tiene que desarrollar el Caribe. Las necesidades para las 41 federaciones son totalmente distintas, entonces el hecho de crear una convención ayuda a estandarizar un mínimo”, puntualizó.

Ferreira aseguró que Panamá tiene claro su rumbo, que es seguir compitiendo al más alto nivel, seguir desarrollando entrenadores a su máxima capacidad y seguir creciendo año tras año.

“Lo hemos hecho, los resultados así lo dictan, pero nosotros queremos empezar a exportar entrenadores. En los últimos dos o tres años, Panamá ha sido uno de los mayores exportadores de jugadores y, ¿por qué no, ser uno de los mayores exportadores de entrenadores en la región?”, manifestó.

Ferreira mencionó que, con la estandarización, los entrenadores panameños certificados ahora pueden trabajar en países como Guatemala, México o Estados Unidos, un paso significativo en el proceso de profesionalización del fútbol nacional.