La Roja femenina va por una victoria clave ante Aruba

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Roja de Toña Is tiene la mira puesta en el liderato del grupo para avanzar a la ronda final de la clasificatoria de la Concacaf W.

La entrenadora de la selección femenina de fútbol de Panamá, Toña Is, expresó que el grupo de jugadoras tiene muchas ganas de disputar el compromiso de este jueves 9 de abril ante Aruba, correspondiente a la clasificatoria de la Concacaf W 2025/2026.

El encuentro, que se disputará en el estadio Universidad Latina de Coclé, desde las 7:00 p.m., representa el tercer partido de La Roja en esta fase, en la que marcha segunda del grupo con seis puntos, a uno del líder Cuba.

¡Primer entrenamiento en Penonomé👊🏼🇵🇦!



Con el grupo al completo, la Selección Mayor Femenina de Panamá🇵🇦 completó este martes su primera sesión de entrenamiento en el 🏟️Virgilio Tejeira, con miras a su partido de este jueves vs Aruba🇦🇼.



➡️🎟️ Boletos: https://t.co/9Y3t7O1gJV pic.twitter.com/0WcocSJqT3 — FEPAFUT (@fepafut) April 8, 2026

“Creo que hay la confianza de que vamos a sacar el partido adelante, son dos finales, el grupo está muy bien”, expresó la estratega a la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

“Cada vez estamos haciendo mejor las cosas, entonces ellas tienen claro lo que tienen que hacer y saben cuál es el plan de partido. El equipo está entendiendo cada vez más lo que queremos en la cancha”, añadió.

Panamá llega en un buen momento, tras sus victorias como visitante frente a Curazao (1-6) y San Cristóbal y Nieves (0-3), resultados que la mantienen en plena pelea por el primer lugar del grupo, que otorga el único boleto a la ronda final.

¡En Penonomé🔥!



La Selección Mayor Femenina de Panamá🇵🇦 ya está en su hotel de concentración en Penonomé, Coclé, para preparar su partido de este jueves vs Aruba🇦🇼, por las Clasificatorias a la Concacaf W. pic.twitter.com/J8OAYbjDLe — FEPAFUT (@fepafut) April 7, 2026

“Estamos viendo muchos videos con ellas para corregir pequeñas cosas que no realizamos en el partido anterior, cada vez mejoramos más cuando tenemos balón ante estos equipos que se meten en bloque bajo”, explicó.

Además, la seleccionadora enfatizó la importancia de la paciencia y el juego colectivo, luego de lo vivido en compromisos anteriores.

“En el descanso del anterior partido se le dijo a las jugadoras que no tenían que tener esa ansiedad de querer meter todas el primer gol”, expresó Toña Is, quien brindó un análisis de sus próximas rivales.

“Tenemos una parte principal de jugadoras que son fijas y luego vamos variando de acuerdo con el rival que nos vamos a encontrar. Contra Aruba y Cuba tenemos dos partidos diferentes: Aruba quiere tener más el balón y quiere proponer un poco más, mientras que Cuba es más de juego directo”.

De igual forma, Toña Is apuntó al crecimiento del equipo como uno de los principales objetivos en esta etapa, en la que la entrega es importante.

“Quiero ver que haya una mejora, el compromiso lo tienen las jugadoras**, eso no me cabe duda**, y que cuando salgan al campo lo den todo, luego es fútbol donde te pueden salir las cosas mejor o peor”, concluyó.