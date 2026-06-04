La Roja parte rumbo al Mundial 2026 en una despedida cargada de ilusión

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La Selección de Panamá viajó al Mundial 2026 tras una emotiva despedida en Tocumen, con la mira en su debut y el amistoso ante Bosnia y Herzegovina.

La selección de Panamá emprendió su viaje hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 en medio de un ambiente cargado de emoción y esperanza, en un acto realizado en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde jugadores, cuerpo técnico y familiares se unieron en una despedida llena de simbolismo.

Bajo la dirección de Thomas Christiansen, La Roja partió con destino a Estados Unidos, donde disputará su último partido amistoso ante Selección de Bosnia y Herzegovina este sábado, antes de su esperado debut mundialista.

El grupo completo estuvo presente en la ceremonia, reflejando la unión y el compromiso de cara al mayor reto futbolístico.

La jornada también tuvo un momento especial con la presencia de Rita Hansell, madre del recordado Luis Tejada, cuya silueta acompaña al equipo en el avión de Copa Airlines, en su primer vuelo oficial junto a la selección. Los jugadores, además, aprovecharon para inmortalizar el momento con una fotografía frente a la aeronave.

Panamá inicia así su camino hacia su segunda participación en una Copa del Mundo, con la ilusión intacta y el orgullo de representar a todo un país, en un Grupo L que comparte con Selección de Ghana, Selección de Croacia e Inglaterra.