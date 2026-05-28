Panamá, 28 de mayo del 2026

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    Ceremonia

    Mulino entrega pabellón nacional a La Roja y pasaporte panameño a Thomas Christiansen

    El presidente José Raúl Mulino recibió este miércoles a la selección nacional, en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas.

    Humberto Cornejo
    Mulino entrega pabellón nacional a La Roja y pasaporte panameño a Thomas Christiansen
    Mulino entrega el pabellón nacional a la selección de fútbol de Panamá. Cortesía/Presidencia de la República

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó este jueves el pabellón nacional al jugador Érick Davis, uno de los capitanes de la selección, como símbolo del apoyo del país a su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    Mulino entrega pabellón nacional a La Roja y pasaporte panameño a Thomas Christiansen
    Mulino entrega el pabellón nacional a la selección de fútbol de Panamá. Cortesía/Presidencia de la República

    El acto se llevó a cabo en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas, donde la delegación nacional fue recibida por el mandatario, quien destacó el esfuerzo del equipo y del cuerpo técnico para colocar a Panamá en el sitial más alto de este deporte.

    Mulino entrega pabellón nacional a La Roja y pasaporte panameño a Thomas Christiansen
    Jugadores de la selección de Panamá en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas. Foto: Cortesía/Presidencia

    “No hay nada más importante en este momento en la agenda nacional que disfrutar verlos, transmitir esa buena vibra para que ustedes la sientan en los distintos estadios donde van a llevar el nombre de Panamá muy en alto y estoy seguro de que van a triunfar también”, subrayó Mulino durante su mensaje.

    Mulino entrega pabellón nacional a La Roja y pasaporte panameño a Thomas Christiansen
    Mulino entrega el pabellón nacional a la selección de fútbol de Panamá. Cortesía/Presidencia de la República

    El presidente resaltó la trascendencia histórica de esta participación, recordando que Panamá clasificó previamente a un Mundial en 2018 en Rusia.

    “Es el segundo mundial al que llegamos y eso habla muy bien de nuestro equipo y del respeto que ustedes hacen sentir de afuera hacia adentro por esta tremenda nación; esto es trascendental y aquí tienen un pueblo cerrado a la banda con la camiseta de rojo”, expresó.

    Mulino entrega pabellón nacional a La Roja y pasaporte panameño a Thomas Christiansen
    Mulino le entregó un pasaporte a Thomas Christiansen. Foto: Cortesía/Presidencia

    Durante el evento, Mulino también entregó al seleccionador Thomas Christiansen el pasaporte nacional panameño, mientras que el mediocampista Édgar Yoel Bárcenas, en representación de los jugadores, obsequió al presidente una camiseta oficial de la selección.

    A la ceremonia asistieron el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez; el presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias; así como miembros del cuerpo técnico, de la delegación oficial, autoridades nacionales e invitados especiales.

    Mulino entrega pabellón nacional a La Roja y pasaporte panameño a Thomas Christiansen
    Mulino entrega el pabellón nacional a la selección de fútbol de Panamá. Cortesía/Presidencia de la República

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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