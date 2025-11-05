Panamá, 05 de noviembre del 2025

    Eliminatoria Mundialista

    Humberto Cornejo
    La Roja se juega el pase directo al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026
    La Roja, dirigida por Thomas Christiansen, viene de vencer a El Salvador y empatar ante Surinam. LP/Elysée Fernández

    La selección de fútbol de Panamá disputará este 13 y 18 de noviembre sus dos últimos compromisos de la eliminatoria rumbo al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026, en los que definirá si logra avanzar de forma directa o si deberá esperar por un repechaje.

    El equipo dirigido por Thomas Christiansen marcha segundo del grupo con seis puntos en cuatro partidos, los mismos que Surinam, pero con menor cantidad de goles anotados. El primer lugar avanza directamente a la Copa del Mundo, mientras que el segundo tendría que esperar una posible plaza de repechaje continental.

    Panamá depende, en parte, de sí misma para conseguir el pase directo. Una victoria ante Guatemala este 13 de noviembre, en el estadio Manuel Felipe Carrera, sería fundamental para mantener viva la esperanza antes de cerrar en casa ante El Salvador el día 18, en el estadio Rommel Fernández.

    El delantero panameño José Fajardo celebra su gol ante El Salvador. LP / Anel Asprilla

    Si Panamá logra ganar sus dos partidos, llegaría a 12 puntos y obligaría a Surinam a hacer lo mismo para mantener el primer lugar. Sin embargo, dado que ambos tienen la misma diferencia de goles (+1), la clasificación podría decidirse por el criterio de goles a favor, lo que hace crucial que conjunto nacional busque triunfos amplios en sus dos compromisos.

    En caso de que Panamá gane un partido y empate otro, sumaría 10 puntos y dependería de que Surinam no sume más de tres unidades en sus duelos ante El Salvador (de local) y Guatemala (de visita).

    Por otro lado, un empate o una derrota en cualquiera de los dos encuentros dejaría a Panamá en una posición comprometida, obligada a esperar que Surinam tropiece en ambos juegos.

    Lo que necesita pasar con Surinam

    El líder del grupo enfrentará primero a El Salvador, colero de la tabla, en Paramaribo, donde parte como favorito, y luego visitará a Guatemala, un equipo que aún conserva opciones matemáticas con cinco unidades.

    La Roja se juega el pase directo al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026
    Jugadores de Panamá y Surinam tras el pitazo final del empate 1-1 en el Estadio Rommel Fernández del martes 14 de octubre de 2025. LP / Elysée Fernández.

    Si Surinam gana ambos partidos, terminaría con 12 puntos y no podría ser superado por La Roja. En cambio, si pierde o empata uno de ellos, Panamá tendría la oportunidad de pasarlo, siempre y cuando sume al menos cuatro puntos y mejore su registro goleador.

    Decisivo

    Panamá llega invicta, aunque con tres empates y una sola victoria. La falta de contundencia ha sido su mayor obstáculo, pero el buen momento de atacantes podrían ser determinantes en este cierre de eliminatoria.

    El camino al Mundial aún está abierto, y los futbolistas y el cuerpo técnico panameño sabe que ganando y marcando diferencia podrá asegurar su presencia en la gran cita Mundialista 2026.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

