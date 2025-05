La selección de baloncesto de Panamá enfrentará a Argentina y Uruguay en las eliminatorias FIBA

La selección de baloncesto de Panamá ya conoció a las selecciones que tendrá que enfrentar en la eliminatoria de América para el Mundial FIBA 2027, que se jugará en Catar.

El quinteto panameño quedó en el grupo D junto con Argentina y Uruguay. El cuarto integrante del grupo saldrá del repechaje.

