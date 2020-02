La roja sin mangas espera arrancar los Carnavales con una victoria en la Arena Roberto Durán

La selección de baloncesto de Panamá regresa a casa este viernes 21 para enfrentarse a Paraguay en su primer partido rumbo a la Copa América 2021.

Con el entrenador puertorriqueño David Rosario nuevamente en los controles, el quinteto nacional espera arrancar las fiestas de los Carnavales, unas horas antes en la Arena Roberto Durán, con una victoria esta noche en su primer paso al Campeonato de las Américas 2021 de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

El partido, programado a arrancar las 8:30 p.m., pone en marcha las acciones en un grupo B que también cuenta con las selecciones de Brasil y Uruguay.

“No nos podemos equivocar con Paraguay. Nadie puede decir que los dos juegos son fáciles porque Panamá derrotó a ellos ajustadamente en el clasificatorio anterior. No podemos poner los dos partidos ya en la columna de victorias. Hay que respetar al rival”. David Rosario, entrenador de Panamá

La roja sin mangas entrenó este jueves a doble jornada en la Arena Roberto Durán, ya con la presencia de los 12 jugadores que dirán presente ante Paraguay.

Antes del juego, el coach Rosario destacó la necesidad de salir airosos ante los paraguayos, no obstante, hizo un llamado a no menospreciar al rival.

“Hay que ganar sí o sí”, recalcó Rosario. “Pero nadie puede decir que los dos juegos son fáciles”, agregó el entrenador de los recientemente coronados como campeones de la Liga Profesional de Baloncesto (LPB) de Panamá, los Caballos de Coclé.

Las eliminatorias en el grupo B continúan este lunes 24, con la revancha entre paraguayos y panameños, ahora en Asunción, en la segunda fecha de la llave.

Esta es nuestra selección que se medirá a Paraguay en las eliminatorias de la Americup.

Trevor Gaskins y Eugenio Luzcando están fuera por lesión. @Danielbm200 @salazarcarlitos @LaFamiliaPanama @panagallo_ @Dalonsojr @baloncestero pic.twitter.com/l0ct9mOjED — robert oconnell (@citybasketpty) February 20, 2020

El formato de competencia tiene a los tres mejores equipos de cada grupo avanzando directo a la AmeriCup 2021.

Brasil debuta esta viernes 21 recibiendo a Uruguay y la segunda fecha se jugará en Montevideo, el lunes 24, con los brasileños visitando a los uruguayos.

Por Panamá, Tony Bishop, Javier Carter, Ernesto Oglivie, CJ Rodríguez y Daniel Girón apuntan a conformar el quinteto titular para enfrentarse a los paraguayos.

El equipo panameño cuenta con dos bajas sensibles en la posición de armador en Trevor Gaskins y Eugenio Luzcando III.

Panamá derrotó a Paraguay hace dos años en sus dos enfrentamientos en el camino rumbo al Mundial de China 2019. Se impuso en casa por 82-62 y luego sufrió para ganar de visita por 74 a 67.

La Prensa conversó con Rosario en los días previos al encuentro ante los sudamericanos.





#Deportes Última práctica de la selección de baloncesto de Panamá en el Arena Roberto Durán. Video Román Dibulet. pic.twitter.com/F2i16DT5zG — La Prensa Panamá (@prensacom) February 20, 2020

El boricua, de vuelta como entrenador del equipo panameño, después de su última aparición en 2015, calificó a Panamá como “su segunda casa” y destacó la nueva generación de jugadores panameños y sus grandes posibilidades para ser protagonistas en el área por los próximo 10 años.

La próxima ventana de partidos en el camino a la Copa América 2021 son en el mes de noviembre, con ambos partidos para Panamá como visitante.

Aquí las palabras de Rosario.





¿Mentalizados en el primer objetivo qué es ganarle a Paraguay?

Nosotros vamos paso a paso. Tenemos dos bajas grandes que son las de Eugenio Luzcando y Trevor Gaskins. Pero estamos trabajando bien, con mucha seguridad y mucho entusiasmo sobretodo.

Tenemos una buena convocatoria, los jugadores dijeron que sí y estamos contentos por ello. Esperemos poder jugar en un alto nivel y poder aprovechar la ventaja de jugar el primer partido en casa.

Con la lesión de Luzcando y Gaskins, ¿preocupa la posición de base?

Quedan todavía CJ Rodríguez y Tyler Gaskins, que a mi juicio puede jugar esa posición a nivel internacional. Tyler ya lo hizo en la liga, es un jugador fuerte, alto. Es cierto que Gaskins y Luzcando son jugadores insustituibles pero hay que jugar sin pensar en ellos porque no están. Ya en noviembre deberán estar listos para la segunda ventana en el tercer y cuarto partido.





¿Qué paso con Joel Muñoz?

Me hablaron de una reestructuración. A Joel lo quiero mucho y fue mi armador en un momento dado en la selección, pero le estamos dando la oportunidad a jugadores más jóvenes.

¿Qué representa para usted volver a dirigir a Panamá?

Uff, orgulloso. Panamá es mi segunda patria. Quiero que ustedes y el público lo sepan. Fue el primer país que me dio la oportunidad de dirigir de manera internacional. Soy un puertorriqueño que defiendo los colores de Panamá. He colaborado en todo lo que puedo con el baloncesto panameño, no solo con la selección, sino también en las categorías inferiores y ayudando a los entrenadores. Siento esa ilusión de poder clasificar a Panamá al los Juegos Panamericanos y por qué no al Mundial.

¿Cuál es su objetivo en este camino a la Copa América?

Estamos en una competencia que te lleva al otro nivel. Es un torneo largo porque termina en el 2021, pero tenemos un grupo de jugadores, que pertenece a una nueva generación, y con mucho talento. Es simplemente ir ventana a ventana, con el 99% de los jugadores que dijeron presente en esta convocatoria, y esperamos optar por un puesto clasificatorio.





Su opinión de esta nueva camada.

Hay un nuevo grupo generacional que lo iniciaron Tony Bishop, Javier Carter, Akil Mitchell, que son los tres pivotes sólidos, que juegan en Europa y Asia. Lo inició Trevor (Gaskins) también, con Alejandro Grant, Pablo Rivas y Jahir Cabezas, todos jugadores que tienen la particularidad de ser atléticos, velocistas, saltadores, todos con el biotipo de hacer muchas cosas en cancha. También están Daniel Girón, un gran tirador a distancia, Josimar Ayarza, CJ Rodríguez, más los jugadores que están en el baloncesto colegial del NCAA, por lo que hay una buena base en el baloncesto panameño para reestructurar la selección y formar un equipo competitivo por los próximos 10 años.

¿Cómo valora a Paraguay?

No nos podemos equivocar con Paraguay. Nadie puede decir que los dos juegos son fáciles porque Panamá derrotó a ellos ajustadamente en el clasificatorio anterior. No podemos poner los dos partidos ya en la columna de victorias. Hay que respetar al rival. Ellos se están preparando y nosotros también. En el grupo que estamos, que incluye a Brasil, Uruguay y Paraguay, no puedes ganar los partidos antes de jugarlos, hay que jugar baloncesto. Ahora mismo veo a Paraguay como el mejor equipo del torneo y tenemos que prepararnos para un rival que no nos va regalar nadie.





¡Todos Somos Panamá!🇵🇦🏀



La Selección de Baloncesto recibe en la Arena Roberto Durán a su similar de Paraguay este viernes a las 8:30pm en el Clasificatorio al Fiba Americup. #JuntosEsPosible #UnidosLoHacemos pic.twitter.com/ZkYXLLvleH — Pandeportes (@Pandeportes) February 20, 2020

¿Qué le pide a esta selección?

Es el momento de ellos porque quedaron a deber en la ventana anterior. Ese grupo jugó el clasificatorio anterior al Mundial de China 2019 y no pudo clasificar. Tienen una segunda oportunidad. Ya les dije a ellos antes de entrenar que entendieran que el objetivo principal es clasificar a los Panamericanos y después al Mundial. Y voy a insistir con eso. A este grupo les toca entender que cuando se ponen la camiseta de Panamá hay una responsabilidad que va más allá de ser un basquetbolista, están representando casi 4 millones de personas.

Decía Jamaal Levy, que teniendo en cuenta que está Brasil y Uruguay en el grupo, es prácticamente una obligación vencer a Paraguay para poder clasificar.

Hay que ganar sí o sí. Todos los equipos tienen esa misión y estamos en casa. Este es un torneo que hay que ir juego a juego. Ellos están claros en eso.