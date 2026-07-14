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    Competencia

    La Roja Sub-20 afina detalles en Pachuca antes de su primer amistoso

    El conjunto de Mike Stump enfrentará el jueves al Sub-20 del Club Pachuca.

    Humberto Cornejo
    La Roja Sub-20 afina detalles en Pachuca antes de su primer amistoso
    Jugadores de la selección Sub-20 durante la jornada de entrenamiento. Foto: Cortesía/Fepafut

    La cuenta regresiva para el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 continúa y la selección de Panamá aprovecha cada jornada en suelo mexicano para llegar en óptimas condiciones al torneo que repartirá cuatro cupos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán 2027.

    Este martes, el conjunto dirigido por Mike Stump cumplió su segundo día de entrenamientos en Pachuca, donde 22 jugadores participaron en una sesión matutina en las instalaciones de La Higa. El trabajo estuvo enfocado en fortalecer los aspectos físicos, tácticos y futbolísticos, mientras el plantel sigue adaptándose a las condiciones de la altura, uno de los principales desafíos de esta etapa de preparación.

    El siguiente paso en el plan diseñado por el cuerpo técnico llegará este jueves, cuando Panamá dispute su primer partido de entrenamiento en territorio mexicano frente al equipo Sub-20 del Club Pachuca.

    “Es un amistoso que sirve más que nada de preparación para el Premundial. Si logramos adaptarnos rápido en estos partidos, el cuerpo estará en las mejores condiciones cuando inicie el torneo”, dijo Alberto Ruiz a la Federación Panameña de Fútbol.

    El arquero del Tauro, que ya integró el plantel que disputó el Mundial Sub-17 de Indonesia 2023 bajo la dirección de Mike Stump, ahora busca ganarse un lugar en la convocatoria definitiva para el Premundial.

    “Para mí sería un sueño hecho realidad. Me perdí el Premundial Sub-17 por una lesión, pero deseo aportar con mi talento al equipo y estar en esa lista para el Premundial”, expresó Ruiz, quien destacó el ambiente que se vive dentro del grupo.

    “Este grupo tiene mucha energía y muy buena vibra. Todos nos apoyamos y eso es una parte fundamental para el equipo”, señaló.

    La selección nacional permanecerá concentrada en Pachuca hasta el 24 de julio, cuando viajará a Puebla para disputar la fase de grupos del Campeonato Sub-20 de Concacaf. El estreno de Panamá será el 26 de julio frente a Canadá, en el Grupo C, donde iniciará la búsqueda de un nuevo boleto a la Copa del Mundo Sub-20.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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