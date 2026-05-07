Panamá, 07 de mayo del 2026

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    Fútbol

    La Rojita buscará el boleto mundialista sub-20 ante Honduras, Canadá y Jamaica

    El torneo otorgará cuatro boletos al Mundial Sub-20 de 2027, como también un cupo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

    Carlos Vidal Endara
    La Rojita buscará el boleto mundialista sub-20 ante Honduras, Canadá y Jamaica
    Panamá enfrentará a Honduras, Canadá y Jamaica como parte del Grupo C. Cortesía: FEPAFUT.

    La selección de fútbol masculino sub-20 de Panamá ya conoce a sus rivales para el próximo Torneo Premundial de Concacaf, luego de realizarse este jueves el sorteo de grupos de la competición. La Rojita quedó ubicada en el Grupo C junto a Honduras, Canadá y Jamaica.

    El Grupo A está conformado por Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Haití, mientras que el Grupo B incluye a México, Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda.

    El torneo, que se disputará del 24 de julio al 9 de agosto en México, reunirá a las 12 mejores selecciones de la región y otorgará cuatro cupos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, que se celebrará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

    De igual forma, el campeón del certamen asegurará su clasificación al torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

    Mike Stump dirigirá al conjunto panameño luego de asumir el mando el pasado 18 de abril, en reemplazo de Jorge Dely Valdés, quien estuvo al frente del equipo hasta octubre de 2025.

    Stump tendrá ahora el reto de conseguir el boleto al Mundial Sub-20. El técnico panameño ya sabe lo que es clasificar a una selección juvenil a una Copa del Mundo, luego de dirigir a Panamá rumbo al Mundial Sub-17 de Indonesia 2023.

    Panamá ha participado anteriormente en siete ediciones de la Copa Mundial Sub-20, formando parte de los torneos disputados en 2003, 2005, 2007, 2011, 2015, 2019 y 2025.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo

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